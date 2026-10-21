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Pe cine a sunat Luca Niculescu de la Guvern, pentru prima dată. „Trebuie să colaborăm între noi și cu Turcia” | Discuții între premieri

Luca Niculescu, premierul României, a discutat cu omologul său bulgar, Rumen Radev. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi prim-miniștri a fost securitatea la Marea Neagră, în contextul războiului din Ucraina, dar și o posibilă discuție cu oficialii din Turcia.
Pe cine a sunat Luca Niculescu de la Guvern, pentru prima dată. „Trebuie să colaborăm între noi și cu Turcia” | Discuții între premieri
Sursa foto: Mihai Pop/ MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
21 oct. 2026, 19:23, Politic
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Luca Niculescu, prim-ministrul României, l-a telefonat miercuri pe premierul Bulgariei, Rumen Radev. În prima sa zi de mandat, șeful executivului a purtat discuții cu omologul său bulgar despre securitatea Mării Negre.

„Am discutat despre modalități de a consolida coordonarea strânsă dintre noi, în cadrul parteneriatului nostru strategic, pentru a face față provocărilor actuale în materie de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre”, a transmis Luca Niculescu, într-o postare pe X.

Discuții cu oficialii turci, pe agenda noului premier

În discuțiile cu omologul său din Bulgaria, Luca Niculescu a avansat și o nouă propunere: de a lucra și cu Turcia pentru a asigura securitatea țărilor care au deschidere la Marea Neagră.

„Trebuie să colaborăm între noi și cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră”, a mai precizat Niculescu.

Luca Niculescu s-a instalat marți seară la Palatul Victoria, imediat după ce, împreună cu cabinetul său de miniștri, a depus jurământul de învestire. Mai apoi, a urmat și prima ședință de Guvern a cabinetului Niculescu, urmată de prima declarație de presă.

Convorbirea telefonică dintre Luca Niculescu și premierul Bulgariei a fost primul apel oficial pe care șeful executivului l-a făcut de la Palatul Victoria.

De asemenea, Niculescu și Radev au concluzionat că își vor continua discuțiile, într-o întâlnire oficială care urmează să fie stabilită.

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