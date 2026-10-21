Pe cine a sunat Luca Niculescu de la Guvern, pentru prima dată. „Trebuie să colaborăm între noi și cu Turcia” | Discuții între premieri

Luca Niculescu, prim-ministrul României, l-a telefonat miercuri pe premierul Bulgariei, Rumen Radev. În prima sa zi de mandat, șeful executivului a purtat discuții cu omologul său bulgar despre securitatea Mării Negre.

„Am discutat despre modalități de a consolida coordonarea strânsă dintre noi, în cadrul parteneriatului nostru strategic, pentru a face față provocărilor actuale în materie de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre”, a transmis Luca Niculescu, într-o postare pe X.

I had a very good phone conversation with Prime minister of Bulgaria @RumenRadevPM . We discussed ways to enhance our close coordination, within the framework of our Strategic Partnership, to face the current security and connectivity challenges in the Black Sea region. I welcomed the recent initiative of the Romanian President Nicusor Dan to bring together to the NATO allies the increasingly deteriorating situation in the Black Sea. We have to work together and with Türkiye for ensuring the security of navigation in the Black Sea. We agreed to meet in the near future to continue our close dialogue and coordonation. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 21, 2026

Discuții cu oficialii turci, pe agenda noului premier

În discuțiile cu omologul său din Bulgaria, Luca Niculescu a avansat și o nouă propunere: de a lucra și cu Turcia pentru a asigura securitatea țărilor care au deschidere la Marea Neagră.

„Trebuie să colaborăm între noi și cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră”, a mai precizat Niculescu.

Luca Niculescu s-a instalat marți seară la Palatul Victoria, imediat după ce, împreună cu cabinetul său de miniștri, a depus jurământul de învestire. Mai apoi, a urmat și prima ședință de Guvern a cabinetului Niculescu, urmată de prima declarație de presă.

Convorbirea telefonică dintre Luca Niculescu și premierul Bulgariei a fost primul apel oficial pe care șeful executivului l-a făcut de la Palatul Victoria.

De asemenea, Niculescu și Radev au concluzionat că își vor continua discuțiile, într-o întâlnire oficială care urmează să fie stabilită.