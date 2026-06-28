Peiu: PSD-ul are o reticență în a face în mod transparent o relație cu AUR

Liderul senatorilor AUR a explicat că AUR a anunțat încă din martie că va depune în mai moțiune de cenzură și că „PSD-ul s-a alăturat acestui efort după 20 aprilie 2026”.

„Dar ei voiau să facem această moțiune de cenzură imediat după 20 aprilie. Dar ei să n-o semneze. Pentru a putea să-și șantajeze foștii parteneri de guvernare cu faptul că ar putea vota moțiunea AUR. Și atunci noi am zis că nu intrăm în acest joc. Și că noi ne ținem de calendarul nostru. Exact presiunile pe care le-ați văzut acum să votăm guvernul Veștea erau și atunci, cam de la aceiași oameni”, a spus Petrișor Peiu, la Digi24.

„PSD-ul are o reticență”

Întrebat dacă AUR a avut o înțelegere cu PSD și dincolo de moțiunea de cenzură, Peiu a spus: „Nu. Am spus-o de la început, din ziua de… Nu mai știu cât era, duminică, înainte de anunțul cu moțiunea de cenzură. Am spus-o de atunci, de la prima întâlnire cu domnul Grindeanu și cu domnul Neașcu că vorbim doar despre moțiunea de cenzură”.

Petrișor Peiu a detaliat relația cu PSD și a spus că „PSD-ul are o reticență în a face în mod transparent o relație cu AUR”.

„Ei erau fericiți să dialogheze cu diverși parlamentari ai noștri, dar nu au abordat calea, era să zic bărbatească, nu știu dacă, nu vreau să jignesc doamnele, calea directă. Să vină să spună, băi, partidul AUR, vrei să facem o discuție? Uite, să ne vadă lumea, că intrăm într-o cameră împreună, facem o discuție pe tema asta. Ei au ocolit”, a declarat Peiu.

„Eu nu cred în abordări de culise”

Liderul senatorilor AUR a spus că așa a stat situația în ceea ce privește discuțiile cu privire la susținerea Guvernului Veștea.

„De exemplu, acum, cu discuțiile care au fost legate de votarea guvernului Veștea. Le-am și spus, calea corectă este următoarea: Cade guvernul Veștea, că asta e, și dacă vreți să facem o construcție împreună la următoarea încercare, începeți cu dreptul. (…) Hai să facem o construcție împreună. O guvernare, o înțelegere de guvernare. Dar nu vor o abordare din asta transparentă. Eu nu cred în abordări de culise, în faptul că ne întâlnim la un restaurant sau prin nu știu ce tenebre și vorbim la ureche”, a adăugat Petrițor Peiu.

„Nu-i va face bine lui Veștea să meargă la AUR”

Senatorul AUR susține că le-a transmis liderilor PSD în ziua votuilui din Parlament pentru Guvernul Veștea că „nu vom putea să votăm guvernul în seara asta”.

„Dacă voi credeți că e bine ca Veștea să meargă la partidul AUR, să se facă de râs cumva că merge de pomană, treaba voastră. Dar ei au luat poziția leului”, a mai spus el.

Întrebat dacă le-a spus „să se facă de râs”, Peiu a clarificat: „Eu simplific acum lucrurile. Că nu-i va face bine, dacă vreți. Pentru că este foarte greu să vii cu câteva ore înainte să-ți schimbi un întreg discurs de o săptămână. Noi am avut un vot în Biroul național de conducere AUR, în unanimitate, să nu votăm guvernul Veștea”.