Pîslaru: O eventuală interzicere a TikTok în campania electorală ar fi antidemocratic

Întrebat dacă partidul REPER este activ pe TikTok, Dragoş Pîslaru a răspuns: „Noi ceea ce facem pe TikTok este că nu generăm conţinut pe TikTok, ci punem conţinutul pe care-l generăm în general şi pe TikTok. Deci cumva, vrem să ne transmitem mesajele, să ajungă, dar nu ne concentrăm pe TikTok, ca reţea principală”.

La remarca jurnalistului că e o situaţie ciudată, pentru că pe de o parte se pune problema interzicerii TikTok, pe de altă parte este o platformă utilă partidelor, copreşedintele REPER a răspuns: „În Parlamentul European, noi am avut consemn să nu avem pe telefoanele noastre, în reţeaua Parlamentului, TikTok-ul (...). Pe de altă parte, am văzut parlamentari europeni care folosesc TikTok-ul pentru generare de conţinut şi adresarea de mesaje. Am avut un studiu făcut de PE legat de ce urmăresc tinerii în toate statele membre şi cred că dacă ne uităm de unde-şi trag tinerii informaţiile, o foarte mare parte din informaţii nu şi le trag doar din TikTok, ci le trag şi din Instagram, care nu are problemele legate de afilierea cu China şi acolo, noi ca partid suntem prezenţi şi suntem mult mai activi”.

Dragoş Pîslaru spune că o eventuală interzicere a TikTok în România în campania electorală ar fi un lucru antidemocratic.

„În ceea ce înseamnă limitarea TikTok-ului, cred că acum, în perioada campaniei, trebuie să ne punem nişte semne de întrebare, adică dacă vin PSD-PNL şi vor să interzică TikTok-ul acum, că nu le convine, eu trebuie să recunosc că deşi înţeleg pericolul legat de China, mi se pare exact în categoria măsurilor recente de comasare, scos delegaţii de la partide care-i incomodează, inclusiv REPER, deci nişte măsuri de retorsiune, pe care le-aş vedea uşor antidemocratice în perioada asta. O astfel de măsură ar trebui să fie parte a unei dezbateri publice mai largi şi nu să le faci că nu-ţi convine ţie un canal de comunicare brusc, peste noapte, că ai văzut un sondaj”, încheie Pîslaru.