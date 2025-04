Ponta spune că România e în criză economică: Suntem într-o situație mai rea decât cea din 2009

Victor Ponta vorbește despre „criza economică și bugetară, fără precedent, în care suntem deja și în care putem să ne trezim, după alegerile prezidențiale, fără soluții”.

Datoria mea și a oricărui alt candidat la prezidențiale este de a veni cu soluții pentru ceea ce, de fapt, reprezintă cel mai mare pericol pentru România, criza economică, criza bugetară și faptul că n-am reușit să vorbim destul de mult în campanie e un lucru rău pentru România. Vreau să vă spun, în baza experienței pe care o am, că afirm fără niciun fel de ezitare suntem într-o situație mai rea decât cea din 2009. E adevărat și atunci, aproape un an de zile am ținut alegeri și atunci candidații la prezidențiale sau primul ministru de atunci spuneau că nu-i adevărat, că e totul foarte bine, că n-o să avem nevoie de Fondul Monetar Internațional, că nu se vor tăia pensii și salarii. Din păcate acum situația este chiar mai gravă decât atunci și vreau, este datoria mea, să spun că nu trebuie să ajungem în situația de atunci”, afirmă Victor Ponta.

Despre mesajul lui Ilie Bolojan

El apreciază mesajul președintelui Interimar, Ilie Bolojan, care sâmbătă, „în mod corect, a spus, citez, despre deficitul de peste 9%, sunt niște grave trepidații care ne duc în recesiune și în situații economice extrem de periculoase”.

„Cred că e, de fapt, singurul dintre cei aflați la putere care recunoaște situația. Din păcate și primul ministru și candidatul coaliției și toți cei care, ministrul de Finanțe, ne ascund adevărul, l-au ascuns și Comisiei Europene, sperând că trec alegerile. După care vine din nou potopul, cum a venit și în 2010. Propunerea mea pentru cetățenii României, pentru viitorul guvern, este să evităm tragedia din 2010, să nu fie nevoie să tăiem din nou pensii și salarii, să nu fie nevoie să creștem TVA-ul și taxele, să venim de acum cu soluțiile pe care le-am aplicat după 2012 și care ne-au scos din recesiune, din criză bugetară și ne-au permis, pe de o parte, ca statul să își îndeplinească obligațiile față de pensionari militari salariați, pe de altă parte să reușească să gestioneze o creștere economică și un deficit bugetar, pe care eu îl pomenesc mereu ca fiind sub 1% și Ministrul de Finanțe, domnul Todorovic, care m-a ajutat și atunci, sper că m-ajută și acum, îmi spune că, de fapt, eram în excedent bugetar și am zis să fim sub 1% ca să fim mai credibili”, adaugă Ponta.

El arată că România are în acest moment cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, 9,3% din PIB

„Anul trecut din datele oficiale pe care le-am obținut de la Comisia Europeană, Guvernul a împrumutat peste 250 de miliarde de lei, 50 de miliarde de euro, pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru rostogolirea împrumuturilor luate după 2020. România are în continuare cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, peste 5%, în condițiile în care media europeană este de 2,5%. Are cel mai mare deficit al balanței comerciale, 33 de miliarde anul trecut doar, în 2024, practic banii cei 50 de miliarde pe care Guvernul i-a împrumutat, 33 deja au plecat în străinătate, pentru a susține producătorii din Bulgaria, Turcia, Grecia, China, Polonia, peste tot de unde România importă, și în același timp, nu doar susținând producătorii din alte țări, ci practic omorând producătorii interni, care nu au cum să facă față la acest tip de competiție neloială”, încheie Ponta.