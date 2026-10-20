Premierul Luca Niculescu, după prima ședință de guvern: „Am trecut direct la urgențele care cer decizii imediate”

După o zi încărcată în care a primit votul de învestitură din partea Parlamentului, a depus jurământul în fața Președintelui României alături de cabinetul său și a a condus prima ședință de guvern, premierul Luca Niculescu a transmis marți seară un mesaj în care arată care sunt prioritățile imediate. „O zi de tranziție care s-a încheiat cu prima ședință a noului Guvern la Palatul Victoria.

De la votul de învestitură din Parlament și până la depunerea jurământului la Palatul Cotroceni în fața președintelui Nicușor Dan, fiecare moment de astăzi a purtat o singură semnificație: încheierea unei etape de blocaj politic și preluarea responsabilității de a guverna.

La Palatul Victoria, am avut o discuție cu domnul Ilie Bolojan, pentru care îi mulțumesc.

Imediat după aceea, am condus prima ședință a noului Executiv fără să pierdem timpul cu declarații festive. Am trecut direct la urgențele care cer decizii imediate, de mâine dimineață toate ministerele trebuie să fie mobilizate pentru a rezolva cât mai multe dintre lucrurile care nu mai suportă amânare”, a scris pe Facebook Luca Niculescu.