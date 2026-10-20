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Premierul Luca Niculescu, după prima ședință de guvern: „Am trecut direct la urgențele care cer decizii imediate”

Prim-ministrul Luca Niculescu a transmis marți seară, după ce a condus prima ședință a noului Executiv că, începând de miercuri dimineață, toate ministerele vor fi mobilizate pentru a rezolva cât mai multe dintre lucrurile care nu mai suportă amânare.
Premierul Luca Niculescu, după prima ședință de guvern: „Am trecut direct la urgențele care cer decizii imediate”
Sursa foto: Mihai Pop/ MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
21 oct. 2026, 00:26, Politic
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După o zi încărcată în care a primit votul de învestitură din partea Parlamentului, a depus jurământul în fața Președintelui României alături de cabinetul său și a a condus prima ședință de guvern, premierul Luca Niculescu a transmis marți seară un mesaj în care arată care sunt prioritățile imediate.
„O zi de tranziție care s-a încheiat cu prima ședință a noului Guvern la Palatul Victoria.
De la votul de învestitură din Parlament și până la depunerea jurământului la Palatul Cotroceni în fața președintelui Nicușor Dan, fiecare moment de astăzi a purtat o singură semnificație: încheierea unei etape de blocaj politic și preluarea responsabilității de a guverna.
La Palatul Victoria, am avut o discuție cu domnul Ilie Bolojan, pentru care îi mulțumesc.
Imediat după aceea, am condus prima ședință a noului Executiv fără să pierdem timpul cu declarații festive. Am trecut direct la urgențele care cer decizii imediate, de mâine dimineață toate ministerele trebuie să fie mobilizate pentru a rezolva cât mai multe dintre lucrurile care nu mai suportă amânare”, a scris pe Facebook Luca Niculescu.
El a mai precizat că echipa guvernamentală pe care o conduce are un plan clar și are determinarea de a munci pentru România.
„De mâine, mergem mai departe cu o singură miză: interesul românilor și dezvoltarea țării”, a mai transmis premierul.

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