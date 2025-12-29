Prima pagină » Politic » Premierul Regatului Țărilor de Jos, vizită oficială la Câmpia Turzii

Premierul Regatului Țărilor de Jos, vizită oficială la Câmpia Turzii

Potrivit anunțului dat de Guvern, premierul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, va vizita marți, alături de premierul Bolojan, Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii în județul Cluj.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
29 dec. 2025, 20:55, Politic

Vizita începe de la orele 11:30. Cei doi prim-miniștri vor avea și o întrevedere, iar pe agenda discuțiilor se află stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât și în cel economic, precum și situația de securitate regională.

În cadrul vizitei vor participa și noul ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, dar și Mihai Jurca, Consilier de Stat în cancelaria Prim-Ministrului. La eveniment va lua parte și Luminița Odobescu, în locul șefului Statului Major al Apărării, general- locotenent Dragoș Dumitru Iacob.

 

