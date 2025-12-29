Premierul Regatului Țărilor de Jos, vizită oficială la Câmpia Turzii

Vizita începe de la orele 11:30. Cei doi prim-miniștri vor avea și o întrevedere, iar pe agenda discuțiilor se află stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât și în cel economic, precum și situația de securitate regională.

În cadrul vizitei vor participa și noul ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, dar și Mihai Jurca, Consilier de Stat în cancelaria Prim-Ministrului. La eveniment va lua parte și Luminița Odobescu, în locul șefului Statului Major al Apărării, general- locotenent Dragoș Dumitru Iacob.