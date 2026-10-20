Presa internațională, despre învestirea lui Luca Niculescu: Parlamentul României confirmă un nou prim-ministru după luni de blocaj

Învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, marți, după cinci luni de criză politică, a fost imediat prezentată de presa internațională drept un pas spre deblocarea situației politice din România, dar nu și o garanție a stabilității.

Publicațiile din străinătate s-au grăbit să acopere subiectul, relatând despre dificultățile pe care țara le are acum în față.

POLITICO, în primul rând, descrie acordul dintre partide drept „un armistițiu de șase luni”, iar Reuters, pe de altă parte, atrage atenția asupra presiunilor economice și a riscului de retrogradare a ratingului de țară.

POLITICO: România pune capăt blocajului politic, dar acordul are un termen de șase luni

România a încheiat marți „o perioadă de cinci luni de paralizie politică”, după ce Parlamentul l-a votat pe Luca Niculescu în funcția de prim-ministru, în urma a trei încercări eșuate de formare a unui guvern, a scris publicația POLITICO.

„Acest acord vine cu un termen-limită de șase luni, interval în care partidele trebuie să ajungă la o înțelegere mai durabilă”, notează POLITICO.

Potrivit publicației, „amenințarea unor alegeri anticipate” și posibilitatea unei ascensiuni a partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au determinat Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) „să cadă de acord asupra unui guvern condus de independentul Luca Niculescu”.

Despre noul premier, publicația relatează că „este un fost jurnalist și diplomat, propus pentru funcția de prim-ministru la începutul acestei luni de către președintele moderat Nicușor Dan”.

„Social-democrații vor face parte din cabinet, în timp ce liberalii vor rămâne în afara acestuia.”, scrie POLITICO.

Publicația a făcut o precizare și despre rolul strategic al României în regiune, ca stat membru NATO care găzduiește o bază militară importantă și un element al scutului antirachetă american.

„În ultimii ani, țara s-a confruntat cu instabilitate politică și cu o creștere alarmantă a deficitului bugetar, situație care a alimentat sprijinul pentru politicile naționaliste de extremă-dreapta. Noul acord, care menține guvernul în funcție, expiră peste șase luni; partidele vor trebui să renegocieze pactul, neexistând încă un consens cu privire la pașii următori”, scrie POLITICO.

Sorin Grindeanu vrea un buget axat pe investiții, nu pe austeritate

Într-un interviu acordat POLITICO Playbook Capitals, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său urmărește adoptarea, până la sfârșitul lunii noiembrie, a unui buget pentru 2027 axat pe investiții și evitarea măsurilor de austeritate.

„România are nevoie de un plan de redresare economică, nu de austeritate”, a afirmat Grindeanu, potrivit POLITICO. „Prioritățile noastre sunt protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea mediului de afaceri, relansarea investițiilor publice și îmbunătățirea serviciilor publice esențiale”.

Potrivit POLITICO, acesta și-a propus și revizuirea bugetului pentru 2026 până la sfârșitul lunii octombrie, dar și accelerarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, pentru deblocarea fondurilor europene.

„Grindeanu speră să-și convingă foștii parteneri de coaliție să reia colaborarea peste șase luni, însă pe baza unui program economic diferit. Temându-se de o creștere a sprijinului pentru extrema dreaptă, el dorește să evite noi măsuri de austeritate.”, scrie POLITICO.

Cu toate acestea, renunțarea „la austeritate îl plasează în opoziție cu PNL, formațiune care a susținut rigoarea fiscală”. „Potrivit lui Grindeanu, PNL a refuzat semnarea unui program de coaliție detaliat, obligând astfel executivul să-și asigure sprijinul parlamentar vot cu vot, pe parcursul următoarelor șase luni”.

Liderul PSD a exclus, totodată, un acord politic cu AUR, invocând diferențele privind Europa și securitatea națională. El a spus că a respins o ofertă a partidului, care ar fi vizat susținerea unui pachet de cheltuieli sociale de 300 de milioane de euro în timpul negocierilor pentru bugetul pe 2026.

Reuters: Noul Guvern trebuie să gestioneze deficitul bugetar și riscul de retrogradare a ratingului de țară

Agenția Reuters, pe de altă parte, scrie că învestirea lui Luca Niculescu a pus capăt unui blocaj politic de aproape șase luni, care a exercitat presiuni asupra ratingului de țară al României, afectând încrederea investitorilor.

„Independentul Luca Niculescu a fost confirmat marți de Parlament în funcția de prim-ministru al României, punând capăt unui blocaj politic de aproape șase luni, situație care a exercitat presiuni asupra ratingului de țară (în categoria «investițional») și a afectat încrederea investitorilor”, relatează Reuters.

Potrivit agenției, Luca Niculescu a obținut votul de încredere după ce a format un guvern minoritar, alcătuit din reprezentanți de stânga și tehnocrați, la propunerea președintelui Nicușor Dan.

Reuters notează că aceasta a fost „a patra încercare a lui Nicușor Dan de a instala un guvern în statul membru NATO și al Uniunii Europene, după prăbușirea, la începutul lunii mai, a unui cabinet susținut de o coaliție largă, pro-europeană”.

Publicația scrie că Niculescu „are în față o misiune dificilă în încercarea de a soluționa problemele economice ale României, iar analiștii politici avertizează că guvernul său ar putea avea o durată scurtă de viață”.

„El trebuie să găsească soluții pentru a reduce și mai mult unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE, sprijinind în același timp o economie aflată în contracție; de ​​asemenea, trebuie să elimine o taxă suplimentară pe cifra de afaceri a companiilor și să majoreze pensiile, care au rămas înghețate timp de doi ani din cauza constrângerilor bugetare.”

Bugetul pentru 2027, un test pentru noul Executiv

Reuters atrage atenția că una dintre cele mai importante provocări pentru Guvernul Niculescu va fi aprobarea unui plan bugetar pentru 2027, care să reducă deficitul.

Dacă Guvernul nu obține susținerea Parlamentului pentru acest plan în luna decembrie, România riscă o retrogradare a ratingului de țară, avertizează agențiile de rating, potrivit Reuters.

Agenția spune că România se află deja pe ultima treaptă a categoriei „investiționale” și că s-a angajat în fața Comisiei Europene să reducă deficitul bugetar sub 3% din produsul intern brut până în 2030.

Reuters scrie că deficitul a depășit 9% din PIB în 2024, iar pentru anul în curs este estimat la 6,2%. Din această cauză, agenția citează evaluarea Moody’s, potrivit căreia învestirea Cabinetului Niculescu va permite adoptarea la timp a bugetului pentru 2027, în vederea corecției fiscale.

Grupul de analiză Eurasia Group a apreciat că un nou guvern „ar restabili stabilitatea pe termen scurt și ar debloca procesul de elaborare a politicilor”, precizează Reuters.

„În cele din urmă, capacitatea lui Niculescu de a echilibra cerințele divergente și de a menține sprijinul parlamentar va determina dacă guvernul poate asigura stabilitatea și după luna aprilie 2027”, se arată în analiză.

Reuters mai menționează că următoarele alegeri parlamentare sunt programate spre sfârșitul anului 2028 și că România nu a organizat niciodată alegeri anticipate.