Președintele IICCMER critică dur PNL după votul privind martirii din temnițele comuniste: „Mai pot rosti numele Brătienilor?”

„Este impardonabil. Ieri, în Senatul Romaniei, din cei 26 senatori PNL, 11 au fost prezenți la votul referitor la proiectul de lege ce privește modificarea Legii nr. 127/2017 privind instituirea Zilei Naționale de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste”, a scris Daniel Șandru, într-o postare pe Facebook.

Acesta a explicat că proiectul de lege propunea schimbarea datei comemorării din 14 mai în 16 august.

„Mai exact, modificarea avea în vedere schimbarea datei comemorării din 14 mai (cînd, în 1948, au fost arestați fasciștii legionari de către comuniști, după ce încheiaseră un pact între ei în 1945) în 16 august (cînd, în 1952, comuniștii i-au întemnițat pe liderii partidelor democratice, inclusiv pe cei ai PNL)”, a precizat președintele IICCMER.

Daniel Șandru, mesaj pentru senatorii PNL: „Mai pot rosti numele Brătienilor?”

„Din cei 11 senatori PNL, unul (proaspăt venit de la POT, deci un «fost» extremist, ce «achiziție»!) a votat împotrivă, precum reprezentanții AUR, iar ceilalți 10 s-au abținut. E cu totul de neînțeles pentru mine, raportîndu-mă la istoria traumatică de după 1945 a PNL. Nu am pretenția ca cei 10 colegi ai mei să o cunoască”, a adăugat acesta.

Președintele IICCMER le-a adresat apoi un mesaj senatorilor PNL, făcând referire la familia Brătianu și la istoria partidului.

„Vreau doar să îi rog să se întrebe, privindu-se în oglindă: mai pot rosti numele Brătienilor? Poate află răspunsul potrivit pînă la viitoarea festivitate, cea de pe 24 mai 2027, cînd PNL va împlini 152 de ani de la înființare”, a subliniat Șandru.

IICCMER a susținut modificarea datei comemorării

Șandru a publicat și documentul transmis de IICCMER către Secretariatul General al Guvernului, în iulie 2026, prin care instituția și-a exprimat susținerea pentru modificarea datei comemorării.

În document, IICCMER arată că, în noaptea de 15 spre 16 august 1952, autoritățile comuniste au desfășurat o amplă operațiune de arestare a foștilor lideri politici și a persoanelor care ocupaseră funcții importante în stat înainte de instaurarea regimului comunist. Potrivit instituției, măsurile represive au vizat peste 16.000 de persoane.

IICCMER consideră că data de 16 august reflectă mai bine represiunea exercitată de regimul comunist împotriva reprezentanților partidelor istorice și a altor categorii de persoane persecutate din motive politice.

Proiectul de lege a fost respins miercuri de Senat, cu 18 voturi pentru, 30 împotrivă și 48 de abțineri. Au votat pentru 16 senatori USR și doi senatori neafiliați, în timp ce împotrivă s-au pronunțat 21 de senatori AUR, cinci din grupul PACE – Întâi România, unul de la PNL și trei neafiliați. S-au abținut 30 de senatori PSD, zece de la PNL și opt de la UDMR.