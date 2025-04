Prietenul lui Antonescu: Crin a fost singurul în care am avut încredere și i-am spus că plec

„Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca și l-am rugat frumos să îmi anunțe familia, părinții mei, după trei săptămâni după ce am plecat, pentru că din informațiile mele știam că dacă a trecut această vreme mi-a reușit excursia – să o numim – și să îi asigure că sunt în siguranță și că îi voi contacta cu prima ocazie. Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. Asta mi se pare o calomnie”, a spus Ștefan Costache, prietenul lui Crin Antonescu, pentru care candidatul la prezidențiale a fost chemat de Securitate să îl denunțe, dar Antonescu nu a făcut acest lucru.

În prezent, Ștefan Costache trăiește în Canada.

Ștefan Costache a povestit, la Antena 3 CNN că a planificat fuga din România cu un alt prieten bun, care avea aceleași intenții și cu care este și acum în Canada.

Costache a mai spus că ceea ce se spune acum despre Crin Antonescu, că l-ar fi turnat la Securitate, „este o calomnie și aș fi, și eu, foarte curios să fie eliberată acele rapoarte ale securității sau ce-i acolo, ca să se vădă clar”/.

„Crin este un om integru și a fost întotdeauna, din câte l-am cunoscut, am fost cu prieteni foarte apropiați. Și nu mă îndoiesc nicio secundă de bunele sale intenții”, a mai spus prietenul lui Antonescu.

Întrebat de ce a avut încredere în Crin Antonescu pentru a-i da informația că fuge din țară și pentru a-l ruga să îi anunțe părinții, Costache a spus: „pentru că, așa cum am spus, este un om integru. Am avut totală încredere și, în același timp, amândoi am fost nemulțumiți de direcția în care se înfunda țara la acel moment și de oprimarea comunistă. Nu știu dacă mai e nevoie de elaborări, pentru că toată lumea sper că știe, chiar și generația mai tânără, dacă simte cum a fost situația”, a ai spus Ștefan Costache.

Acesta a menționat că dacă Antoenscu l-ar fi „predat”, adică ar fi informat autoritățile, securitatea, „mie nu mi-ar fi reușit plecarea din România. Mi se pare absolut absurdă situația de acum”. În prezent, Ștefan Costache locuiește în Canada, pentru că fuga sa a fost una reușită.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) transmite că George Crin Laurențiu Antonescu nu a fost agent sau colaborator al securității ca poliție politică.