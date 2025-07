Prima reacție a lui Nicușor Dan după taxele vamale impuse de SUA: Susținem abordarea UE pentru o soluție negociată

Mesajul a fost redactat în limba engleză și a fost publicat pe platforma X.

„România susține pe deplin eforturile Comisiei Europene și ale președintelui Ursula von der Leyen de a continua negocierile și de a ajunge la un acord cu SUA înainte de 1 august. De asemenea, susținem abordarea UE către o soluție negociată cu SUA, în interesul cetățenilor noștri, al întreprinderilor și al parteneriatului transatlantic”, a scris Nicușor Dan.

Romania fully supports the efforts of the European Commission and of the President @vonderleyen to continue the negotiations and reach an agreement with the US before the 1st of August.

We also support the EU approach

towards a negotiated solution with the U.S., in the…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 13, 2025