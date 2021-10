Propunere inedită a liderului deputaţilor UDMR, Csoma Botond: armistiţiu între partide de şase luni

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, spune că Uniunea îşi doreşte ca România să aibă foarte rapid un Guvern cu puteri depline. „Asta se poate întâmpla dacă actorii politici vor renunţa puţin la orgoliile personale şi încheiem un armistiţiu politic, să zicem, nu ştiu, pe şase luni şi reuşim să ajungem la un compromis, să se formeze o majoritate parlamentară cât mai repede”, a spus Csoma Botond, la RFI.

Întrebat de ce doar pe şase luni, liderul deputaţilor UDMR a răspuns: „Pe şase luni, să trecem acest hop în faţa căruia se află ţara, cu criza sanitară, criza la preţurile de la energie, multe chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm. OK, dacă reuşim să găsim o majoritate parlamentară care poate să funcţioneze pe mai mult timp, bine, nu trebuie după şase luni să doborâm iar Guvernul, dar eu am spus cel puţin, atunci revin şi corectez, cel puţin pe şase luni să avem un armistiţiu şi să lucrăm pentru cetăţeni”.

Acesta a precizat că deşi este „curios” să fie un militar în fruntea Guvernului, UDMR va colabora cu Nicolae Ciucă.

„Noi am spus că în timp de pace totuşi e destul de curios să avem un militar. Nu avem o problemă personală cu domnul Ciucă. Eu nu prea am văzut în ultimii 30-40 de ani, mai ales în UE, ca un fost militar, un militar în rezervă să conducă un Guvern sau să fie şef de stat, dar sigur, având această situaţie mai specială, când trebuie să găsim o soluţie, noi am spus că putem accepta acest lucru. Nu ne bucurăm de faptul că a fost ales chiar un militar în rezervă, dar putem colabora cu domnul Ciucă”, a mai spus Csoma Botond.​