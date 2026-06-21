PSD face pasul decisiv pentru instalarea Guvernului Veștea. Cine sunt oamenii trimiși în Executiv

Potrivit unui comunicat al Partidul Social Democrat, România are nevoie urgentă de un Executiv funcțional pentru a depăși blocajul politic și pentru a opri ceea ce social-democrații numesc „austeritatea oarbă”.

Decizia a fost luată după o analiză internă și după ajustarea programului de guvernare, PSD susținând că noul Guvern trebuie să prioritizeze reluarea creșterii economice și protejarea categoriilor vulnerabile.

Printre obiectivele asumate se numără reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a proiectelor esențiale pentru comunități, cu respectarea echilibrelor financiar-bugetare.

PSD anunță că își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune următoarele nominalizări în viitorul Executiv:

viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

ministrul Justiției – Radu Marinescu

ministrul Agriculturii – Florin Barbu

ministrul Energiei – Bogdan Ivan

ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Florin Manole

ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu

ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu

secretarul general al Guvernului – Radu Oprea

Social-democrații subliniază că votul de învestitură nu reprezintă „un cec în alb”. PSD anunță că va monitoriza strict deciziile cu impact economic, va urmări accelerarea absorbției fondurilor europene și nu va susține experimente fiscale care să afecteze contribuabilii români.