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PSD face pasul decisiv pentru instalarea Guvernului Veștea. Cine sunt oamenii trimiși în Executiv

Partidul Social Democrat a decis, în unanimitate, în cadrul Consiliului Politic Național, să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea.
PSD face pasul decisiv pentru instalarea Guvernului Veștea. Cine sunt oamenii trimiși în Executiv
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
21 iun. 2026, 19:57, Politic
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Potrivit unui comunicat al Partidul Social Democrat, România are nevoie urgentă de un Executiv funcțional pentru a depăși blocajul politic și pentru a opri ceea ce social-democrații numesc „austeritatea oarbă”.

Decizia a fost luată după o analiză internă și după ajustarea programului de guvernare, PSD susținând că noul Guvern trebuie să prioritizeze reluarea creșterii economice și protejarea categoriilor vulnerabile.

Printre obiectivele asumate se numără reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a proiectelor esențiale pentru comunități, cu respectarea echilibrelor financiar-bugetare.

PSD anunță că își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune următoarele nominalizări în viitorul Executiv:

  • viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu
  • ministrul Justiției – Radu Marinescu
  • ministrul Agriculturii – Florin Barbu
  • ministrul Energiei – Bogdan Ivan
  • ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete
  • ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Florin Manole
  • ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu
  • ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu
  • secretarul general al Guvernului – Radu Oprea

Social-democrații subliniază că votul de învestitură nu reprezintă „un cec în alb”. PSD anunță că va monitoriza strict deciziile cu impact economic, va urmări accelerarea absorbției fondurilor europene și nu va susține experimente fiscale care să afecteze contribuabilii români.

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