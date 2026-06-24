PSD: „Rotativa” este un tertip meschin care maschează disperarea USR de a profita de funcții și de sinecuri la stat

PSD acuză USR că menține România în actuala criză politică.

„PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliții) este subminat cu bună știință de USR. Pretențiile inacceptabile și inaplicabile ale USR mențin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic și social”, se arată într-un comunicat al PSD.

Reprezentanții partidului susțin că România nu poate avea un guvern minoritar PNL-USR-UDMR în primele luni și apoi un guvern monocolor PSD pentru că este nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală.

„Pretenția «rotativei» USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condițiile pentru a face imposibil rezultatul și maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcții și de sinecuri la stat. Nimic altceva! Eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică și socială și nu sunt menite să rezolve ceva concret, în beneficiul românilor”, se mai spune în comunicat.

PSD afirmă că și-a asumat guvernarea și a dat mandat președintelui formațiunii să formeze guvernul, în cazul nominalizării sale de către președintele României.

Social-democrații cer tuturor partidelor și parlamentarilor „să nu se joace din motive meschine cu dezvoltarea țării și cu traiul zilnic al românilor care depinde de o guvernare cu puteri depline”.

„USR a propus o soluție raportată la realitate. Astăzi avem următoarele constrângeri. Președintele Nicușor Dan spune că nu cu AUR. USR spune nu pentru guvern PSD. PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Atunci, soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune în viziunea noastră o rotație a guvernelor formate din PNL, USR, UDMR și guvernul monocolor PSD”, a spus Radu Miruță la Digi24.