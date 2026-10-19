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PSD și PNL „fac schimbul” de poziții în stat. Neacșu: Este un exercițiu care ne folosește amândurora

În urma învestirii Guvernului Niculescu, PNL și USR ar urma să treacă în opoziție, în timp ce PSD se va întoarce înapoi la guvernare. Marian Neacșu, viitorul ministru social-democrat de la Interne, vede această mutare politică ca un exercițiu necesar.
PSD și PNL „fac schimbul” de poziții în stat. Neacșu: Este un exercițiu care ne folosește amândurora
Sursa foto: Alexandru Dobre/ MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
19 oct. 2026, 20:31, Politic
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Marian Neacșu, social-democratul propus pentru a prelua Ministerul Afacerilor Interne în cabinetul lui Luca Niculescu, a declarat luni că schimbul de poziții în stat dintre PNL și PSD este un exercițiu benefic.

Cu siguranță, cred că, într-un fel sau altul, determinat de faptul că până acum cele două partide importante s-au aflat într-o coaliție, cred că și unii și alții am uitat și să exercinăm puterea și să exercinăm opoziția”, a transmis Marian Neacșu, după audierea sa din Parlament.

Dacă Guvernul propus de Luca Niculescu va trece de votul de învestire din Parlament, PNL și USR ar urma să treacă în opoziție, iar PSD se va întoarce, din nou, la Palatul Victoria.

Ministrul propus pentru Interne ar vrea la Curtea de Conturi

Marian Neacșu a fost și unul dintre numele vehiculate recent pentru șefia Curții de Conturi. Deși el intenționează acum să preia Ministerul de Interne, social-democratul a declarat că se va gândi foarte serios dacă va fi pus în fața acestei alegeri.

„În măsura în care se va ivi vreo oportunitate și se poate ca să se ivească începerea procedurilor pentru obținerea președinții Curții de Conturi, mă gândesc foarte serios”, a declarat viitorul ministru PSD.

Neacșu a mai spus că încă nu se știe când vor avea loc procedurile în urma cărora ar urma să fie desemnat președintele Curții de Conturi.

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