PSD vrea convocarea CSAT pentru rezolvarea problemelor din energie. "Suntem într-o plină criză"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că poate fi redus TVA-ul nu doar la energie, ci şi la gaze naturale - şi nu la 1 aprilie, ci din 1 februarie. El a fost întrebat, miercuri, la România TV, dacă a primit un răspuns din partea premierului Nicolae Ciucă.

„Este evident că suntem într-o plină criză. Cred că lumea nu mai aşteaptă dispute la televizor sau să ne dăm cu părerea la televizor. Aşteaptă de la această coaliţie, care are o majoritate confortabilă în Parlamentul României, soluţii. Nu pe 1 aprilie. Le aşteaptă de îndată. În afară de persoanele vulnerabile, până la urmă sunt afectaţi toţi românii. Noi vorbim aici şi de industria românească şi de producţie şi cât de productiv mai suntem la aceste preţuri. Vreau să vă reamintesc că există legea 21 / 1996, unde avem cadrul legal pentru reglementarea marjei de profit de la furnizori şi producători pentru 6 luni. În împrejurări excepţionale, precum situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţului. Nu mai trebuie ca şi miniştrii, indiferent ce funcţie în guvern ocupă aceşti miniştri, să apără la televizor şi să găsim explicaţii (...). Vorbim acum de România. Trece printr-o perioadă foarte complicată şi vorbim de industria românească, atât cât a rămas din ea după 30 de ani de la revoluţie. Dacă nu intervenim urgent şi dacă nu recunoaştem că aceste efecte le avem pentru că am luat o decizie, nu noi…”, spune Marcel Ciolacu.

Acesta aruncă întreaga vină pentru ceea ce se întâmplă pe fostul premier şi preşedinte PNL, Ludovic Orban, care a permis liberalizarea preţurilor la energie în plină pandemie.

„Eu nu îl mai văd pe primul ministru Ludovic Orban pe la televizor. În timpul dânsului am liberalizat piaţa în plină pandemie. Este inacceptabil aşa ceva. Fără să aibă un plan şi o viziune clară ce se întâmplă. Am renunţat la cărbune. Sunt mai multe soluţii pe care trebuie să le luăm, inclusiv poate redeschidere la Rovinari. Am liberalizat fără să căutăm capacităţi noi de producţie şi fără să avem un plan”, acuză Ciolacu.

Preşedintele PSD crede că rezolvarea crizei din energie nu mai poate veni din coaliţie, ci este nevoie de o şedinţă CSAT.

„Părerea mea e că deja lucrurile nu ţin de o simplă şedinţă de coaliţie. Cred că se impune un CSAT şi luate hotărâri rapide, nu să ne dăm cu părerea la televizor cum trebuie să facem. Lumea are nevoi. Aţi văzut, Marea Britanie nu mai este membru al Uniunii Europene. Am văzut că acolo s-au făcut şi naţionalizării. Vă reamintesc că la toate societăţile şi firmele din energie, statul român este acţionar”, declară Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă este de acord cu social-democratul Mihai Tudose, care a cerut demiterea sau demisia ministrului Energiei, Marcel Ciolacu a spus că aceasta este o decizie care ar trebui luată în coaliţie împreună cu prim-ministrul.