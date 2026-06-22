Radu Miruță după respingerea Guvernului Veștea: „Astăzi, România a fost tratată ca o miză într-un joc politic”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a acuzat, luni, într-o postare pe Facebook, PSD că a favorizat ascensiunea liderului AUR, George Simion, după ce Parlamentul a respins învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Miruță susține că România traversează un moment politic dificil și afirmă că țara are nevoie de un Executiv „cu mintea și sufletul îndreptate spre Vest”.

„România a fost tratată ca o miză într-un joc politic”

„Astăzi, România a fost tratată ca o miză într-un joc politic. PSD, disperat să nu piardă accesul la putere, influență și resurse, a ales să deschidă culoarul pentru George Simion. Iar asta ar trebui să ne dea tuturor de gândit”, a scris Miruță.

Liderul USR avertizează că mesajul promovat de George Simion este periculos tocmai pentru că pornește de la nemulțumiri reale ale populației.

„Discursul lui George Simion este construit pe frustrări reale, pe nedreptăți pe care mulți români le simt. Tocmai de aceea este atât de periculos. Pentru că, dincolo de vorbele care sună bine, direcția în care împinge România este una greșită. Cântecul sirenei este întotdeauna convingător până în clipa în care lovești stâncile”, afirmă deputatul.

„Astăzi este unul dintre momentele dificile ale României”

În opinia sa, miza momentului politic depășește formarea unui nou Executiv.

„România a trecut, în istoria sa recentă, prin multe momente dificile. Astăzi este unul dintre ele. Dar nu este, în primul rând, despre învestirea unui guvern. Este despre cine suntem, în ce credem și în ce direcție alegem să meargă această țară”, a transmis Miruță.

Parlamentarul a făcut și un bilanț al activității sale din ultimele luni, susținând că a încercat să promoveze reforme și să corecteze problemele din administrație.

„România are nevoie de un guvern cu drepturi depline”

„În ultimele zece luni am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a face dreptate, pentru a scoate la lumină ceea ce trebuia schimbat și pentru a corecta ceea ce putea fi corectat. Nu am reușit tot. Dar nu am făcut niciun pas înapoi atunci când am știut că drumul este cel corect”, a scris acesta.

Radu Miruță susține că România are nevoie atât de un guvern cu puteri depline, cât și de unul care să mențină orientarea pro-occidentală a țării.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Dar, mai presus de atât, are nevoie de un guvern cu mintea și sufletul îndreptate spre Vest. Un guvern care să continue reformele, să spună adevărul și să lucreze în interesul cetățenilor, nu al privilegiilor”, afirmă deputatul.

„Direcția rămâne aceeași”

Miruță spune că respingerea Guvernului Veștea nu schimbă direcția pe care o consideră necesară pentru România.

„Eu cred în aceeași direcție: o Românie occidentală, construită pe onestitate, muncă și reforme adevărate.

Dacă astăzi nu reușim tot ceea ce ne-am propus, nu înseamnă că am pierdut drumul. Este doar o etapă mai dificilă.

Direcția rămâne aceeași, iar România se va reașeza pe drumul corect. Pentru că, la final, nu un moment politic definește viitorul unei țări, ci consecvența cu care își urmează valorile”, a scris Miruță.