Radu Miruță și-a prezentat bilanțul la Apărare și Transporturi: „Cu cât ne atacă mai mult PSD, cu atât recunoaște că am ridicat standardele”

Radu Miruță a ocupat inițial funcția de ministru al Economiei, apoi a condus Ministerul Apărării și a asigurat, în ultimele luni, și interimatul la Transporturi. Bilanțul său a fost prezentat la o zi după învestirea Guvernului Luca Niculescu.

„Vreau întâi să le mulțumesc angajaților din cele trei ministere, la care mă gândesc în aceste zile, pentru că atunci când am ajuns acolo am văzut cât de mare era reținerea și spaima după o guvernare PSD. Îi asigur că oamenii buni nu vor putea niciodată fi dați complet la o parte de PSD”, a declarat Radu Miruță.

Miruță spune că a dispus 238 de controale la Ministerul Apărării

Fostul ministru a declarat că una dintre prioritățile sale a fost reducerea cheltuielilor. Potrivit acestuia, în cele opt luni de mandat, cheltuielile cu deplasările de la cabinetul ministrului Apărării au fost de 5,4 ori mai mici decât în 2024.

El a prezentat și rezultatele controalelor efectuate în instituție.

„În cele nouă luni am făcut 238 de controale, față de maximul în Ministerul Apărării, care era 120”, a afirmat Miruță.

Potrivit acestuia, verificările au dus la oprirea unor proiecte în valoare de 800 de milioane de lei, în cazul cărora au fost identificate suspiciuni de nereguli.

„Au fost dați afară 12 comandanți militari și locțiitorii lor”, a mai declarat fostul ministru.

Investiții în apărare și mii de tineri recrutați

Radu Miruță a vorbit și despre investițiile în înzestrarea Armatei Române, în special prin programul european SAFE.

El a afirmat că proiectele contractate prin acest mecanism reprezintă cel mai mare program de înzestrare și modernizare a Armatei Române.

„Dintre aceste programe, opt sunt pentru lupta antidronă, în valoare de 2,2 miliarde de lei”, a declarat fostul ministru.

Miruță a vorbit și despre îmbunătățirea capacității de reacție în cazul pătrunderii dronelor în spațiul aerian românesc, susținând că noile proceduri au permis doborârea acestora într-un timp mai scurt.

În privința personalului militar, fostul ministru a declarat că au fost angajați 7.000 de tineri și că a prevăzut în buget 3.500 de locuri pentru programul de pregătire militară voluntară.

„Am introdus pe partea de resurse umane obligația de limba engleză pentru generali. A fost în unele colțuri o mică supărare, dar am introdus-o și a rămas”, a afirmat acesta.

Miruță a mai spus că a introdus criterii clare pentru avansarea în grad a ofițerilor.

„Nu trebuie să ajungi general al Armatei Române pentru că cunoști un ministru sau pentru că ai o susținere, ci trebuie să ajungi și pentru că bifezi niște lucruri”, a explicat fostul ministru.

În ceea ce privește clubul Steaua, Miruță a declarat că discuțiile pentru preluarea activității de către un investitor sunt avansate, însă schimbările legislative necesare nu pot fi făcute de un guvern interimar.

Bilanțul de la Transporturi

Referitor la activitatea de la Ministerul Transporturilor, Miruță a declarat că a blocat majorarea prețului unei călătorii cu metroul de la 5 la 7 lei.

„Sper că am pus suficient de multă presiune publică încât PSD să nu aducă înapoi ordinul semnat pentru creșterea de la 5 la 7 lei”, a spus acesta.

Fostul ministru a amintit și de introducerea în circulație a noilor trenuri PESA.

„Am dat drumul la trenurile PESA, care erau în Gara Obor între buruieni, consumându-se și garanția și înregistrându-se pierderi pentru CFR”, a declarat Miruță.

El a precizat că a deblocat și proiectul Bala, important pentru navigația pe Dunăre, despre care a susținut că fusese ținut în loc de PSD.

Miruță a vorbit și despre schimbările începute la companiile de stat, inclusiv procedurile de selecție a conducerilor Metrorex, CNAIR și CFR.

Un alt punct al bilanțului a fost semnarea proiectelor pentru autostrăzile A7 și A8, finanțate prin programul european SAFE.

„Am semnat pe partea de transporturi proiectele de autostrada A7 și A8 din SAFE, care sunt în valoare de 4,25 miliarde de euro”, a declarat fostul ministru.

El a prezentat și rezultatele verificărilor privind transporturile rutiere, susținând că a descoperit numeroase treceri ilegale ale camioanelor care depășeau masa maximă admisă.

„Am găsit în luna mai peste 14.000 de treceri ilegale, doar pe un singur senzor, doar pe sensul de mers dinspre Constanța înspre București. Datele astea există, se înregistrează în fiecare minut”, a spus Miruță.

Potrivit acestuia, au fost cerute măsuri pentru o mai bună supraveghere a transporturilor și pentru combaterea neregulilor din Portul Constanța.

„Cu cât ne atacă mai mult PSD, cu atât recunoaște că am ridicat standardele”, a mai declarat Radu Miruță.