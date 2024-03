Rareş Bogdan, despre Cătălin Cîrstoiu: Nu-l cunosc pe acest domn. Am înţeles că e doctor de genunchi

„Am vrut să-l sun pe maestru Cristoiu, cu care am făcut vreo trei ani emisiuni şi să-l întreb: Ce faci, maestre, candidezi? De fapt e Cîrstoiu, nu Cristoiu. Eu nu îl cunosc pe domnul acesta. Am înţeles că e doctor de dinţi... nu de dinţi, de genunchi. Eu nu am probleme cu genunchii, din fericire încă mă ţin genunchii. Eu nu îl ştiu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am înţeles că e manager la Spitalul Universitar. Când eram la Barcelona am primit numele unui arhitect, celebru am înţeles, Florescu. Vineri îmi spuneau că domnul Florescu este candidat. Am dat repede pe Google, am văzut că e un domn extrem de apreciabil. Dacă ne spuneau dinainte ce se doreşte, am fi vorbit şi cu nepotul lui Gaudi. Arhitectul Florescu sau doctorul de genunchi, eu nu îi ştiu, noi nu i-am testat. Dacă colegii din PSD vin şi ne arată că e o soluţie, eu nu vin şi spun da sau ba”, spune Rareş Bogdan.

El afirmă că la Capitală „se caută o soluţie optimă”.

„Dacă soluţia optimă este domnul Cîrstoiu, mergem pe Cîrstoiu”, încheie Bogdan.

Medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, este în prezent principala opţiune de candidat comun PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, declară pentru MEDIAFAX surse politice.