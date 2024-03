Rareş Bogdan: Singurul care poate rupe masiv din electoratul lui Nicuşor Dan este Sebastian Burduja

În momentul în care, culmea, deşi astăzi pare că Cristian Popescu sau Nicuşor Dan sunt în pole position, urmaţi de Gabriela Firea şi Sebastian Burduja, paradoxal, dacă liderii PNL se pun în spatele lui Sebastian Burduja, care are cel mai puţin hate dintre toţi patru. De asemenea, dacă cei patru primari sau trei primari de sector, Negoiţă, care are un grad de încredere de peste 60%, Băluţă, care are un grad de încredere de peste 65%, Ciucu, care are un grad de încredere de 48%, dacă cei trei primari ai PNL şi PSD se pun în spatele lui Sebastian Burduja... De asemenea, pe panourile din Capitală, în Tiktok, în Facebook şi Instagram, Ilie Boilojan, Emil Boc, Rareş Bogdan, Dan Motreanu, Nicolae Ciucă ne punem în spatele lui Sebastian, iar premierul Ciolacu, la rândul său, pentru că o treime din electorat e alături de PSD, s-ar pune în spatele unui candidat care are cea mai puţină respingere dintre toţi, cu un proiect extrem de serios... Singurul care poate rupe masiv din electoratul lui Nicuşor este Sebastian Burduja”, spune la Antena 3 rareş Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL afirmă că primarul Sectorului 5, Cristian Popesc Piedone, „e apărut ca un meteorit, de foarte de curând”.

„Nu-mi dau seama cât de stabilă e zestrea sa electorală, care e astăzi mai mult de o treime, dar nu ştiu dacă el va putea să îl păstreze”, încheie Bogdan.