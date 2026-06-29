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Refacerea „coaliției mici”, una dintre soluțiile la actuala criză politică. Ce spune Kelemen Hunor

Președintele UDMR Kelemen Hunor a spus luni că refacerea „coaliției mici” ar putea fi una dintre soluțiile la actuala criză politică: „Am văzut că Sorin Grindeanu a fost mai flexibil”.
Refacerea „coaliției mici”, una dintre soluțiile la actuala criză politică. Ce spune Kelemen Hunor
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 iun. 2026, 16:45, Politic
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Liderul UDMR a spus luni că până la sfârșitul lunii iulie trebuie găsită o soluție la actuala criză politică.

Kelemen Hunor spune că, din punctul lui de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar.

„Dacă nu se poate să restabilim și nu se poate coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea și eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuși de fiecare partid pentru fiecare minister, așa cum era guvernul înainte de moțiunea de cenzură, cu ministrii propuși și cu o majoritate simplă”, a declarat Kelemen Hunor.

El spune că o astfel de formulă ar trebui să fie valabilă „cel puțin până anul viitor, să trecem 2026 până în 2027, în primăvară”.

„Asta ar fi una dintre soluțiile, zic eu, ce trebuie încercată, că nu am încercat încă această soluție. Am discutat și vineri, am discutat și joi despre o posibilitate de a realcătui o coaliție, dar încă nu am ajuns la niciun consens”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor susține că a observat că Sorin Grindeanu a fost „mai flexibil” la varianta „coaliției mici”.

„Aceasta problemă, coaliția mică, a fost ridicată și acolo am văzut că Sorin Grindeanu a fost mai flexibil. A zis că, da, din punctul lor de vedere, este fezabilă”, a spus Kelemen Hunor.

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