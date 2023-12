Retrospectivă şi previziuni despre dosarul Schengen, cu analistul Dan Dungaciu: România nu avea cărţi în mână când s-a jucat. Nu cred că şansele pentru integrarea în spaţiul Schengen real, deplin, sunt acolo

„Eu cred că România a intrat într-o capcană a propriilor declaraţii. (...) România nu avea cărţi în mână când s-a jucat. Teoria mea este că România nu va intra în spaţiul Schengen, pentru că, dacă aveţi o hartă în mână a spaţiului Schengen, o să vedeţi că statele sunt în spaţiul Schengen până în Bulgaria, apoi vine un buffer zone – Bulgaria, România, Ungaria – şi apoi urmează un alt stat Schengen, adică Grecia. Dacă România şi Bulgaria intră în Schengen – în mod real, nu pe aceste distincţii absolut umilitoarea, de tip aerian, terestru sau naval – înseamnă că se deschide calea terestră din Occident spre Grecia. Adică, orice imigrant ajunge în Grecia poate închiria o maşină pentru a ajunge în Occident. Imigranţii nu vin cu avionul. Ei vin pe alte căi. Faptul că nu poţi securiza Grecia sau că toate insulele alea sunt imposibile de apărat fac ca singura protecţie între Grecia şi Occident să fie România şi Bulgaria ca buffer”, a spus analistul român.

„Dacă se deschide calea terestră către Grecia ameninţarea imigranţilor către Europa se dublează. Grecia devine o nouă Italie. Aceasta este marea problemă. Imigranţii se duc în Italia pentru că este în Schengen. Nu se duc în Grecia pentru că au România şi Bulgaria şi nu pot să treacă. Din această perspectivă, cred că ar trebui să devină un pic mai strategică şi nu cred că occidentalii sunt dispuşi să primească România şi Bulgaria inclusiv pentru că vor să protejeze Occidentul şi spaţiul european de Grecia, care nu-şi poate apăra frontierele. Aşa că, nu sunt deloc optimist”, a continuat acesta.

„Toate discuţiile acestea sunt umilitoare”

„Toate discuţiile acestea sunt umilitoare Noi suntem o naţiune europeană şi avem drepturi, cum se spunea şi în reclamă. De unde ideea aceasta că pentru anumite state poţi introduce anumite condiţii la nivel de stat, în plus? Cine îţi dă dreptul ca pentru anumite state să ai anumite condiţii la nivel bilateral? Asta înseamnă că şi România poate să vină dincolo de deciziile europene, dincolo de tratate, dincolo de Consiliu să spună că adaugă condiţii. Asta ar fi de neconceput, pentru că România nu ar face asta niciodată. România nici măcar nu spune nu niciodată. Dar ar suna aberant, dincolo de spiritul european, care era vorba de a transcende colectiv tendinţele naţionale ale uneia sau ale alteia. Aici nu este vorba despre o decizie a consiliului, în care lucrurile sunt clare. Aici este vorba despre ce face Austria şi că este dincolo de funcţionarea, regulamentele, legislaţia şi spiritul european. Dacă se acceptă acest lucru, înseamnă că se deschide o cutie a Pandorei, înseamnă că orice se va deschide pentru România va putea primi condiţii în plus.”

Politicienii români, în barca unui compromis care compromite

„Este un mare risc, iar politicienii din 2024, an electoral, preferă să stea în această barcă a compromisului care compromite, tocmai pentru a-şi spăla imaginea politică. Este un mare risc pentru România. Deci, nu cred că şansele pentru integrarea în spaţiul Schengen real, deplin, sunt acolo. Nu văd Olanda disponibilă să primească Bulgaria şi nu văd posibilă decuplarea României de Bulgaria. Să nu uităm că România a primit două voturi împotrivă. Noi nu am fost evaluaţi niciodată singuri, ci împreună cu Bulgaria. Au fost două voturi împotriva României, pentru că am fost votaţi cuplaţi cu Bulgaria. Decuplarea României de Bulgaria este o chestiune care durează extrem de mult”, a conchis acesta.