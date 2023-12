Retrospectivă şi previziuni cu analistul Dan Dungaciu: Cea mai mare ameninţare în 2024 este irelevanţa. România trebuie să înţeleagă că ne îndreptăm spre alte vremuri

La final de an, am stat de vorbă cu analistul şi profesorul Dan Dungaciu despre cele mai importante evenimente de securitate din 2023 şi o serie de evenimente care ar putea avea loc în 2024 şi care să aibă un impact asupra securităţii regionale şi globale. L-am întrebat, astfel, pe profesorul Dungaciu, care consideră că va fi principala ameninţare de securitate la adresa Europei, în general, şi la adresa României, în particular. Răspunsul îl găsiţi mai jos, integral.