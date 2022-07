Revolta lui Musk: preţurile automobilelor Tesla sunt „jenante”

Elon Musk a spus că doreşte să scadă preţurile automobilelor Tesla. În cadrul întâlnirii online pe care a avut-o cu acţionarii pentru a comenta performanţa celui de-al doilea trimestru, CEO-ul Tesla ar fi definit preţurile actuale ale maşinilor electrice americane drept „jenante”, susţine Autonews.

În prezent, un Tesla Model 3 costă 57.490 de euro în Europa şi 46.990 de dolari în America. „Ne-am mărit preţurile de câteva ori... Preţurile sunt sincer la niveluri jenante. Dar am avut multe probleme în lanţul de aprovizionare şi în producţie am avut un inflaţie nebună”.

Musk crede că situaţia se va îmbunătăţi în curând: „Cred că inflaţia va scădea spre sfârşitul anului... nu este o promisiune, dar sper că la un moment dat am putea reduce puţin preţurile”.

Principala problemă a preţurilor este combinaţia dintre inflaţie şi problemele lanţului de aprovizionare. „În acest moment, problema noastră este în principal producţia”.

Musk crede că marca va continua să se îmbunătăţească în restul anului: „Am avut multe săptămâni de producţie a 30.000 de maşini, aşa că eu cred că o săptămână de 40.000 de maşini este la îndemâna noastră până la sfârşitul anului”.

În ciuda problemelor, Tesla tocmai şi-a încheiat cea mai productivă lună la nivel global. Acum, compania americană va încerca să continue ascensiunea către un volum total de peste 1.200.000 de vehicule.