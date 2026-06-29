Robert Sighiartău: Șanse minime pentru un acord. Mingea e la Nicușor Dan, el trebuie să vină cu un compromis

Robert Sighiartău crede că sunt șanse mici ca partidele să ajungă la un acord privind formarea unui nou Guvern, în condițiile blocajului din ultimele săptămâni.

„Din luările de poziții ale PSD, în acest moment, șansele sunt minime. Asta pentru că deși PSD a generat această criză împreună cu AUR, când au dat jos acest Guvern, ei nu au venit până acum cu soluții, au avut două soluții paravan, care din păcate pentru ei nu au trecut de testul votului în Parlament”, a spus liberalul la RFI.

Deputatul declară că PNL, USR și UDMR „au cedat destul de mult” în negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern: „Noi am pus pe masă soluția aceasta, îmbrățișată de trei partide de centru-dreapta, să avem guverne minoritare succesive, să începem noi, ca să ducem în continuare măsurile și reformele pe care le-am avut, până la anul, după care să vină un Guvern minoritar PSD, care să fie învestit tot cu votul nostru. Cred că era o soluție amiabilă, în care tot noi am cedat destul de mult. În acest moment, se pare că nu a fost luată în considerare această soluție. Rămâne să vedem ce va face președintele”.

Soluția e în mâinile lui Nicușor Dan

Secretarul general al PNL spune că soluția la criza politică este acum la președintele Nicușor Dan.

„E clar că președintele multe soluții nu mai are, decât să decidă între cele două variante, guverne minoritare. Dacă aceste soluții nu vor trece de votul Parlamentului, atunci președintele României are și această opțiune de a declanșa alegeri anticipate. Din punctul meu de vedere, în acest moment, decizia este la președinte, pentru că el ar trebui să medieze și să vină cu un compromis, noi am pus pe masă acest compromis”, a mai spus secretarul general al PNL.

Robert Sighiartău consideră că va fi nevoie de o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a trece legile necesare reformelor din PNRR: „Este în interesul țării să avem un Guvern cu puteri depline cât mai repede. Sunt opt jaloane de îndeplinit, aproximativ nouă legi pe care trebuie Executivul să le treacă prin Parlament. Deci cu siguranță, va fi nevoie de o sesiune extraordinară specifică doar pentru PNRR (…). Așadar, ne dorim acest Guvern cât mai repede, dar soluția este la președinte”.

„Mingea este la președinte. Noi am spus foarte clar condițiile pe care le avem și din punct de vedere al programului de guvernare urgențele care trebuie rapid rezolvate, după care am vorbit și politic cum ar trebui să fie un acord, astfel încât lucrurile să funcționeze și să nu ajungem într-o altă criză”, a adăugat Sighiartău.