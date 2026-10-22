Rogobete, mesaj pentru asistenții medicali și moașe: Aveți la Ministerul Sănătății un sprijin, un om care vă respectă

„Vreau să vă spun că aveți la Ministerul Sănătății un sprijin, un om care ține la voi, un om care vă respectă și un om care va lupta în continuare pentru drepturile personalului medical în România”, a declarat Alexandru Rogobete, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Ministrul a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă asistenții medicali în spitalele din România, menționând în special turele de noapte și numărul mare de pacienți de care aceștia trebuie să aibă grijă.

„De cele mai multe ori, noaptea sunteți singure și puține, la 20, la 30 de pacienți”, a afirmat Rogobete.

Acesta a evidențiat și dimensiunea umană a profesiei, făcând referire la gesturile prin care personalul medical le oferă sprijin pacienților aflați în suferință.

„Știu că în terapie intensivă asistentele medicale de multe ori spun «Tatăl nostru» și țin pacientul de mână”, a spus ministrul Sănătății.

Rogobete: „Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți”

Alexandru Rogobete le-a mulțumit asistenților medicali pentru activitatea desfășurată în spitale și pentru grija acordată pacienților, subliniind că aceștia continuă să își exercite profesia în pofida dificultăților întâmpinate.

„Vreau să vă mulțumesc că nu v-ați pierdut încrederea și că ați rămas uniți. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi în spitale”, a declarat oficialul.

În mesajul publicat cu ocazia aniversării OAMGMAMR, ministrul a susținut că asistenții medicali nu oferă doar îngrijiri medicale, ci contribuie și la sprijinirea emoțională a pacienților.

„Medicina nu înseamnă doar tratamente și aparatură. Înseamnă, înainte de toate, oameni care au grijă de oameni”, a transmis Rogobete în descrierea videoclipului.

Ministrul a afirmat că personalul medical merită respect, recunoaștere și condiții de muncă pe măsura responsabilităților pe care le are.

Totodată, acesta i-a mulțumit primei doamne a României pentru sprijinul acordat sistemului de sănătate, afirmând că aceasta a avut întotdeauna disponibilitatea de a se implica în ajutorarea acestuia.

La finalul mesajului, Alexandru Rogobete le-a urat „La mulți ani!” asistenților medicali și moașelor, încheind cu mesajul: „O să fie bine!”.