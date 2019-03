Ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, a vorbit, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, despre măsurile pe care autorităţile le iau pentru a asigura forţa de muncă în domeniul IT, prin ore de programare încă de la clasele mici, dar şi reduceri de taxe.

"Sunt o serie de planuri în comun pentru a aduce o îmbunătăţire în ceea ce priveşte specializarea elevilor, studenţilor şi a celor care doresc să-şi regândească specializarea în profesie. Sunt programe pe care chiar zilele trecute le-am discutat la nivelul Ministerului Educaţiei şi, totodată, dincolo de o specializare a forţei de muncă. Suntem în al treilea an în care am păstrat scutirea de impozit pe venit pentru programator, pentru cei ce lucrează în zona de IT. Această scutire pe taxa de impozit pe venit se regăseşte în venituri nete mai mari şi trăiesc cu speranţa că şi mai mulţi români, care poate au plecat în străinătate cu ceva timp în urmă, îşi regăsesc opţiunea profesională în a se întoarce în România. Un număr important deja o fac, dar sper să fie din ce în ce mai mulţi care să considere că şi lucrând în România în IT îţi poţi asigura un trai de viaţă bun", a declarat Alexandru Petrescu, pentru MEDIAFAX.

Ministrul Comunicaţiilor vorbeşte şi de pregătirea elevilor încă din primii ani de şcoală.

"Sunt discuţii ce ţin de îmbunătăţirea programului educational, de introducere a lecţiilor de coding, de programare, din clase cât mai timpurii. Există intenţii de a lansa pilot pe unele cicluri şcolare. În perioada următoare, sunt convins că dincolo de programele ce ţin de îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie, fiindcă avem şi programe unde Ministerul Educaţiei este aplicant pentru a finanţa furnizarea către şcoli, către profesori, către elevi, de table electronice, de tablete electronice, pentru a creşte în sine nivelul digitalizării în educaţie. Sunt convins că doamna ministru al Educaţiei va da detalii", a mai spus Petrescu.

Ministrul Comunicaţiilor a vorbit şi despre OUG 114 şi efectele asupra jucătorilor din piaţă, dar şi despre dosarele încheiate deja în domeniu, în cadrul preşedinţiei Consiliului UE.

Interviul integral îl puteţi urmări duminică, de la ora 12.00.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.