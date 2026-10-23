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Rușii anunță reluarea negocierilor cu Ucraina. Când și unde vor avea loc, cine va participa

Rușii au anunțat reluarea negocierilor cu Ucraina. Vor fi discuții trilaterale care vor avea loc la Abu Dhabi în prima jumătate a lunii noiembrie.
Rușii anunță reluarea negocierilor cu Ucraina. Când și unde vor avea loc, cine va participa
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
23 oct. 2026, 16:21, Politic
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Anunțul a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.  Potrivit Anadolu, el a spus că noi discuții trilaterale de pace privind Ucraina urmează să aibă loc la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, în „prima jumătate a lunii noiembrie”.

„Negocierile sunt programate pentru prima jumătate a lunii noiembrie, la Abu Dhabi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor, în cadrul unui briefing de presă.

El a mai spus că discuțiile se vor concentra pe asigurarea securității Rusiei și a Ucrainei după încheierea păcii între cele două țări.

Peskov a descris întâlnirea drept o componentă esențială pentru ajungerea la o soluționare pașnică, susținând că o soluție cuprinzătoare este „imposibilă” fără aceasta.

La negocieri nu vor participa reprezentanții UE

Întrebat dacă Moscova exclude posibilitatea ca la discuții de pace să participe și reprezentanții Europei, Peskov a răspuns că „nimic nu poate fi exclus din start”.

„Totuși, negocierile despre care vorbim – programate pentru prima jumătate a lunii noiembrie, la Abu Dhabi – se vor desfășura într-un format trilateral”, a spus Peskov, adăugând că etapa inițială a acestor discuții va urma un format trilateral.

La discuțiile trilaterale vor participa Rusia, Ucraina și SUA. Peskov a recunoscut că discutarea arhitecturii securității europene fără alți participanți „nu va fi posibilă”.

Nici autoritățile americane, nici cele ucrainene nu au oferit, deocamdată, comentarii cu privire la declarațiile lui Peskov.

Negocieri peste negocieri

Anunțul vine la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin l-a primit pe emisarul special al SUA, Steve Witkoff. Ulterior, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat presei că Putin a transmis disponibilitatea Moscovei, „în principiu”, de a relua negocierile trilaterale de pace privind Ucraina în luna noiembrie.

„Președintele nostru l-a informat pe Steve Witkoff că suntem, în principiu, pregătiți să reluăm negocierile trilaterale menționate în jurul datei de 10 noiembrie”, a declarat Ușakov după discuții, adăugând că disponibilitatea Moscovei pentru negocieri trilaterale vizează, în mod specific, problema construirii unui „sistem de securitate” postbelic pentru Rusia și Ucraina.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că Ucraina susține demersul SUA de a organiza discuții trilaterale cu Rusia „cât mai curând posibil”.

„Agenda este clară: încheierea războiului, apropierea păcii și pregătirea tuturor aspectelor pentru o întâlnire la nivelul liderilor – acest lucru este foarte important pentru toată lumea”, a spus Zelenski.

Ultima dată, Rusia și Ucraina au purtat negocieri de pace mediate de SUA la începutul acestui an. Au fost trei runde de discuții în perioadele 23-24 ianuarie, 4-5 februarie și 17-18 februarie. Primele două runde au avut loc la Abu Dhabi, iar cea de-a treia s-a desfășurat la Geneva.

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