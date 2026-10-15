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Școală până la ora 17 și masă caldă pentru toți elevii. Ce promite guvernul Niculescu pentru școli

Programul „Școală după școală”, între orele 8 și 17, va avea un cadru legal clar, iar masa sănătoasă ar urma să fie extinsă în toate școlile până în anul școlar 2029–2030. Măsurile apar în programul de guvernare al cabinetului Luca Niculescu, depus joi în Parlament.
Școală până la ora 17 și masă caldă pentru toți elevii. Ce promite guvernul Niculescu pentru școli
Andreea Tobias
15 oct. 2026, 19:59, Politic
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Guvernul promite o lege pentru „Școală după școală”, cu program între 8 și 17, gândit atât pentru reducerea abandonului școlar, cât și în sprijinul mamelor care lucrează. Programul, alături de „A doua șansă”, ar urma să fie finanțat de bază de la bugetul de stat, cu cofinanțare de la autoritățile locale și cu prioritate pentru zonele cu probleme mari în educație.

Programul „Masă sănătoasă” va fi extins treptat, mai întâi în comunitățile vulnerabile și rurale, și generalizat până în anul școlar 2029–2030.

Un singur pachet social pentru elevi

Bursele sociale, rechizitele, transportul școlar, programul Euro 200, Programul pentru școli și alocațiile pentru copii vor fi reunite într-un pachet social pentru educație. Bursele sociale ar urma să fie plătite și în vacanțe, în funcție de bani. Voucherele pentru copiii din familii cu venituri mici continuă din fonduri europene, cu ținta de 500.000 de copii pe an.

Catalog electronic și mai puțină birocrație

Până în 2029, guvernul vrea să finalizeze sistemul informatic al educației: catalog electronic, evidența elevilor și a personalului, examene. Sistemul va fi legat de bazele de date sociale, astfel încât ajutoarele să fie acordate automat, iar copiii care nu merg la școală să fie identificați. Raportările cerute școlilor ar urma să scadă cu cel puțin o treime. Toate școlile ar trebui să aibă internet de mare viteză, iar inteligența artificială va fi folosită cu ghiduri și cu protecția datelor copiilor.

Remediere obligatorie la română și matematică

Elevii sub nivelul minim vor face obligatoriu ore de remediere la română și matematică. Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor servi doar diagnosticului, nu ierarhizării elevilor. Când un elev are probleme, școala va fi obligată să intervină în cel mult 30 de zile. În comunitățile cu risc mare vor lucra echipe formate din mediator școlar, consilier, asistent social și asistent medical comunitar.

Programul mai prevede păstrarea tuturor drepturilor educaționale ale minorităților naționale și împărțirea universităților după misiune: educație, educație și cercetare, cercetare avansată. Guvernul Niculescu urmează să fie votat de Parlament marți, 20 octombrie.

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