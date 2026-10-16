Secretarul general al Guvernului cere RA-APPS să mute un sediu de partid pentru a deschide Muzeul Romilor

Dan Reșitnec, secretar general în Guvernul Bolojan, a trimis anterior o solicitare către RA-APPS în care a cerut ca sediul partidului PUSL să fie mutat, iar în clădire să fie înființat un muzeu al romilor. Partidul a atacat în instanță decizia de mutare, însă reprezentantul din Guvern a câștigat procesul.

„Prea des, clădiri ale statului au ajuns doar la cei cu relații. Am refuzat să prelungesc contractele de închiriere pentru sediile unor partide care au mai multă trecere la stat decât susținere printre alegători. Unul dintre aceste spații era sediul PUSL. Partidul a atacat decizia mea, dar săptămâna aceasta instanța i-a respins cererea de suspendare”, a transmis secretarul general al Guvernului, pe pagina sa de Facebook.

Scandalul unui sediu de partid, ajuns pe masa instanței

Secretarul general din executiv a refuzat să mai prelungească contractul dintre PUSL și RA-APPS, prin care partidul închiria sediul.

„Când e vorba de sedii de partid, RA-APPS a găsit clădiri care mai de care mai frumoase și mai impunătoare. Pentru Muzeul Național de Istorie și Cultură a Romilor din România, de trei ani nu găsește niciun sediu”, a mai declarat Dan Reșitnec.

Mai apoi, PUSL a contestat în instanță acțiunea, iar în această săptămână s-a pronunțat în favoarea Guvernului.

Procedurile pentru muzeul romilor au început

Reșitnec a cerut vineri RA-APPS să demareze procedurile pentru înființarea Muzeul Național de Istorie și Cultură a Romilor, prin transferul clădirii în administrarea Agenției Naționale pentru Romi.

„Astăzi am cerut RA-APPS să înceapă procedurile interne pentru ca spațiul folosit de PUSL, aflat în rondul de la Arcul de Triumf, să ajungă în administrarea Agenției Naționale pentru Romi și să găzduiască muzeul. Un sediu de partid, deschis pentru câțiva privilegiați, devine un muzeu deschis pentru toți”, a mai precizat liderul USR.

Solicitarea către RA-APPS pentru găsirea unui sediu potrivit pentru acest muzeu ar fi fost făcută în urmă cu trei ani, însă instituția nu ar fi reușit sa îi deservească un spațiu.