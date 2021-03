Senatorul Gabriela Firea: „Românii au bani mai puţini din cauza guvernanţilor”

Senatorul Gabriela Firea a scris un mesaj pe pagina de Facebook prin care atacă Guvernul. Românii au mai puţini bani din cauza inflaţiei şi a creşterii preţurilor, susţine aceasta.

Reprezentantul PSD citează Institutul Naţional de Statistică, potrivit căruia în februarie preţurile de consum au crescut cu 3,2% în comparaţie cu februarie 2020.

„Mai putini bani in buzunar pentru fiecare român : acesta este rezultatul unui an si jumatate de guvernare “de dreapta”. Cât am guvernat, am fost acuzaţi că am generat inflaţie din cauza creşterii veniturilor populaţiei (când, de fapt, inflaţia a fost generată de preţurile reglementate, energie, combustibil)! Acum, ei au îngheţat pensile şi salariile, dar, degeaba, avem şi inflaţie şi creştere a preţurilor de consum! Potrivit Institutului Naţional de Statistică, preţurile de consum, în luna februarie 2021, comparativ cu luna februarie 2020, au crescut cu 3,2%! Deci cum e mai bine: să crească preţurile, dar şi veniturile sau să crească preţurile, iar veniturile să scadă!?”, scrie pe pagina de Facebook a senatorului PSD.