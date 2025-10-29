Șerban: Proiecte lansate de Sorin Grindeanu prind contur: Două noi contracte de infrastructură

„Proiecte începute de Sorin Grindeanu, Președintele PSD, capătă, astăzi, contur. Două noi contracte cu o valoare totală de peste 10 miliarde lei au fost semnate, astăzi (miercuri – n.r.), la Ministerul Transporturilor: primul, pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig al Autostrăzii A8, iar al doilea pentru Drumul Expres Focșani-Brăila, ambele proiecte fiind derulate de către Compania Națională de Investiții Rutiere”, scrie pe Facebook Ciprian Șerban.

Ministrul Transporturilor precizează că pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5 km), contractul a fost semnat cu Asocierea SA&PE Construct, Euro-Asfalt, Spedition UMB și Tehnostrade și are o valoare de 5,97 miliarde lei, fără TVA, iar termenul de realizare este de 54 de luni.

„Prin al doilea contract semnat, astăzi, cel pentru construirea Drumului Expres Focșani-Brăila (73,5 km), vom asigura legătura între Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Valoarea acestuia este de 4,29 miliarde lei, fără TVA, și este atribuit Asocierii de constructori români SA&PE Construct, Spedition UMB, Tehnostrade și Arcada Company, iar termenul de realizare este de 42 de luni”, încheie Șerban.