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Siegfried Mureșan acuză PSD că vrea „puterea totală în stat”: Nu vom da un cec în alb

Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a lansat vineri un nou atac la adresa social-democraților. PSD, afirmă el, dorește revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat, la fel ca în perioada Năstase sau în perioada Dragnea.
Siegfried Mureșan acuză PSD că vrea „puterea totală în stat”: Nu vom da un cec în alb
Gabriel Pecheanu
03 iul. 2026, 14:06, Politic
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Potrivit lui Siegfried Mureșan, obiectivul PSD este revenirea la guvernare pentru a controla executivul și resursele administrative.

„PSD dorește revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat — guvernul, resursele și pârghiile administrative. Adică la fel ca în perioada Năstase sau în perioada Dragnea”, scrie pe Facebook europarlamentarul.

El susține că solicitarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind o autonomie mai mare în actul de guvernare ar confirma această strategie.

Acuzații privind sondajele

În mesajul său, Mureșan afirmă că scăderea PSD în sondajele de opinie ar explica dorința partidului de a-și consolida poziția la guvernare.

„PSD vede că se prăbușește în sondaje și speră că, acaparând toată puterea în stat, va putea continua finanțarea clientelei de partid, va putea risipi banii oamenilor pe măsuri populiste și, astfel, se va salva ca partid”, a transmis acesta.

„Nu vom da un cec în alb PSD”

Europarlamentarul PNL spune că formațiunea din care face parte nu este dispusă să ofere PSD libertate deplină în procesul de guvernare.

„Nu vom da un cec în alb PSD și nu le vom permite să conducă discreționar țara”, a declarat Siegfried Mureșan.

Mureșan: PSD riscă să fie „înghițit de AUR”

În finalul mesajului, europarlamentarul a susținut că PSD se află într-un moment decisiv și trebuie să aleagă între o orientare de centru-stânga și una populistă.

„PSD nu mai este un partid de 50% și nici nu va mai fi vreodată. Realitatea este următoarea: PSD are de ales între a rămâne un partid de centru-stânga, de 10–15%, sau a încerca să adopte un comportament populist, caz în care va fi înghițit de AUR. Nu vom face noi această alegere pentru ei, dar suntem obligați să protejăm oamenii de instinctele partidului stat”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Ironia lui Siegfried Mureșan după ce PSD a anunțat că va reclama PNL la Bruxelles: este partidul condus de premierul OUG 13

Liberalul Siegfried Mureșan a reacționat ironic după ce PSD a anunțat că va reclama PNL la Bruxelles. Acesta este partidul condus de premierul OUG 13, a spus europarlamentarul care este propunerea de premier a coaliției PNL-USR-UDMR.

Ce reclamă PSD

Europarlamentarii PSD au sesizat joi Comisia pentru Libertăți Civile (LIBE) a Parlamentului European, cerând ca declarațiile recente ale reprezentanților PNL despre justiție să fie analizate în cadrul dialogului european privind statul de drept.

Ce reclamă PNL

Miercuri, Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL prin care a fost convocat Congresul partidului. Hotărârea a fost pronunțată de un complet specializat în litigii privind partidele politice.

După anunțarea soluției, PNL a cerut transparență privind modul de constituire și repartizare a completurilor specializate care judecă dosarele referitoare la partide.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul analizează posibilitatea sesizării Curții Constituționale în legătură cu atribuțiile instanțelor și a susținut că justiția nu poate decide asupra unor chestiuni care țin de organizarea autorităților publice și de utilizarea fondurilor publice.

Declarațiile au fost urmate de reacții din partea Tribunalului București, Curților de Apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Consiliului Superior al Magistraturii. Instituțiile au respins criticile privind activitatea instanțelor, au apărat independența justiției și au avertizat că astfel de declarații pot afecta încrederea publicului în sistemul judiciar.

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