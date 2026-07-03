Siegfried Mureșan acuză PSD că vrea „puterea totală în stat”: Nu vom da un cec în alb

Potrivit lui Siegfried Mureșan, obiectivul PSD este revenirea la guvernare pentru a controla executivul și resursele administrative.

„PSD dorește revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat — guvernul, resursele și pârghiile administrative. Adică la fel ca în perioada Năstase sau în perioada Dragnea”, scrie pe Facebook europarlamentarul.

El susține că solicitarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind o autonomie mai mare în actul de guvernare ar confirma această strategie.

Acuzații privind sondajele

În mesajul său, Mureșan afirmă că scăderea PSD în sondajele de opinie ar explica dorința partidului de a-și consolida poziția la guvernare.

„PSD vede că se prăbușește în sondaje și speră că, acaparând toată puterea în stat, va putea continua finanțarea clientelei de partid, va putea risipi banii oamenilor pe măsuri populiste și, astfel, se va salva ca partid”, a transmis acesta.

„Nu vom da un cec în alb PSD”

Europarlamentarul PNL spune că formațiunea din care face parte nu este dispusă să ofere PSD libertate deplină în procesul de guvernare.

„Nu vom da un cec în alb PSD și nu le vom permite să conducă discreționar țara”, a declarat Siegfried Mureșan.

Mureșan: PSD riscă să fie „înghițit de AUR”

În finalul mesajului, europarlamentarul a susținut că PSD se află într-un moment decisiv și trebuie să aleagă între o orientare de centru-stânga și una populistă.

„PSD nu mai este un partid de 50% și nici nu va mai fi vreodată. Realitatea este următoarea: PSD are de ales între a rămâne un partid de centru-stânga, de 10–15%, sau a încerca să adopte un comportament populist, caz în care va fi înghițit de AUR. Nu vom face noi această alegere pentru ei, dar suntem obligați să protejăm oamenii de instinctele partidului stat”, a afirmat Siegfried Mureșan.

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