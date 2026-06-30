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Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu: Comportament învățat de la Liviu Dragnea

Premierul propus de PNL-USR-UDMR Siegfried Mureșan a lansat marți un nou atac la propunerea PSD pentru funcția de șef al Guvernului, Sorin Grindeanu: Are un comportament pe care l-a învățat de la Liviu Dragnea.
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu: Comportament învățat de la Liviu Dragnea
Cosmin Pirv
30 iun. 2026, 13:28, Politic
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Siegfried Mureșan spune că PSD vorbește doar despre funcții și că Grindeanu „vrea neapărat să fie prim-ministru”, iar PNL își pierde și mai mult „puțina încredere pe care o mai avem în PSD după toate experimentele pe care le-au făcut”.

„Știm că nu avem încredere în ei și că nu vrem să guvernăm împreună cu ei, ca atare fie guvernează ei, fie guvernăm noi”, a mai declarat Mureșan, marți, la Digi 24.

El a adăugat că PNL nu vrea săl-l pună „pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria”: „Adică, dacă Sorin Grindeanu va fi prim-ministru, vrem și noi să știm care-i planul lui și dacă se angajează să facă lucrurile de care România are nevoie”.

Siegfried Mureșan îl acuză pe Grindeanu că se comportă ca președintele unui partid care are în Parlament 51% din voturi, doar că nu le are.

„Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu îl aplică acum, e irelevant, fiindcă PSD-ul este un partid de 23% cu o capacitate de atracție de aproximativ 15%, cam atât au în sondaje. Mai degrabă spre 13%, dar haideți să fim generoși cu ei, să spunem 15%. Și de aceea dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucruri în Parlamentul României în trecut. Deci domnul Grindeanu se comportă asemenea unui lider de 51% care dorește să facă singur programul de guvernare, să nu dea socoteale, să-și aleagă singuri miniștri, ori nu se poate. Nu are voturile necesare”, a mai spus Mureșan.

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