Siegfried Mureșan: Ne dorim un președinte care să-și îndeplinească atribuțiile cât mai bine

„Noi ne dorim o Românie bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat”, a declarat Sigfried Mureșan.

Sigrfried Mureșan îl vede pe Nicușor Dan ca partener al PNL și nu regretă că, personal, i-a acordat susținerea în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„În primul rând, l-am susținut în turul al doilea, iar eu, personal, din convingere și nu regret niciun fel susținerea pe care am acordat-o, înaintea turului al doilea. Fiindcă, alternativa, George Simion a fost o chestiune de neconceput. Și prim-ministrul interimar a spus că relația instituțională pe marile priorități ale României a fost mereu corectă. Prerogativele președintelui, inclusiv în domeniul în care eu activez, al afacerilor externe, al afacerilor europene, sunt evidente (…).”, a declarat Europarlamentarul PNL, Sigfried Mureșan.

În urma criticilor președintelui după schimbarea deciziei PNL privind votul acordat de PSD pentru o variantă de Guvern minoritar, europarlamentarul PNL a precizat că partidul nu va răspunde la ceea ce el a numit „atac la adresa” partidului.

„Chiar dacă acel mesaj al președintelui este văzut ca un atac la adresa Partidului Național Liberal, noi nu vom răspunde cu un atac. Partidul Național Liberal asigură, în mod interimar, guvernarea țării”, a declarat Mureșan.

Acesta a precizat că PNL este deschis în a relua negocierile pentru instalarea unui nou guvern „cât mai curând posibil”.

„Vom relua discuțiile, să încercăm să instalăm un guvern cât de curând posibil, dar ar fi și culmea să existe un conflict deschis, în postări sau în declarații, acum, între liderii Partidului Național Liberal și președintele României”, a declarat Mureșan.