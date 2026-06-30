Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan: Ne dorim un președinte care să-și îndeplinească atribuțiile cât mai bine

Siegfried Mureșan: Ne dorim un președinte care să-și îndeplinească atribuțiile cât mai bine

Europarlamentarul PNL, Sigfried Mureșan, a declarat, în direct la Digi24, că PNL își dorește un președinte care să conducă România cât mai bine.
Siegfried Mureșan: Ne dorim un președinte care să-și îndeplinească atribuțiile cât mai bine
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Daiana Rob
30 iun. 2026, 13:47, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noi ne dorim o Românie bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat”, a declarat Sigfried Mureșan. 

Sigrfried Mureșan îl vede pe Nicușor Dan ca partener al PNL și nu regretă că, personal, i-a acordat susținerea în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„În primul rând, l-am susținut în turul al doilea, iar eu, personal, din convingere și nu regret niciun fel susținerea pe care am acordat-o, înaintea turului al doilea. Fiindcă, alternativa, George Simion a fost o chestiune de neconceput. Și prim-ministrul interimar a spus că relația instituțională pe marile priorități ale României a fost mereu corectă. Prerogativele președintelui, inclusiv în domeniul în care eu activez, al afacerilor externe, al afacerilor europene, sunt evidente (…).”, a declarat Europarlamentarul PNL, Sigfried Mureșan. 

În urma criticilor președintelui după schimbarea deciziei PNL privind votul acordat de PSD pentru o variantă de Guvern minoritar, europarlamentarul PNL a precizat că partidul nu va răspunde la ceea ce el a numit „atac la adresa” partidului.

„Chiar dacă acel mesaj al președintelui este văzut ca un atac la adresa Partidului Național Liberal, noi nu vom răspunde cu un atac. Partidul Național Liberal asigură, în mod interimar, guvernarea țării”, a declarat Mureșan. 

Acesta a precizat că PNL este deschis în a relua negocierile pentru instalarea unui nou guvern „cât mai curând posibil”.

„Vom relua discuțiile, să încercăm să instalăm un guvern cât de curând posibil, dar ar fi și culmea să existe un conflict deschis, în postări sau în declarații, acum, între liderii Partidului Național Liberal și președintele României”, a declarat Mureșan. 

 

 

Citește și

Recomandarea video

„Amânarea vacanței este ca și cum ți-ai amâna viața. Trece la fel de repede și cu criză și fără criză”
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Robert Cazanciuc vede un premier PSD: „Cred că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu, este singura formulă”
Gandul
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
401 morți îngropați pe câmp, în Bihor, sute de victime găsite în azilele ilegale conduse de Viorel Pașca. DIICOT a destructurat o rețea care exploata oameni vulnerabili
Libertatea
Se mai poate mânca telemeaua de oaie, dacă a stat 7 zile în frigider? Care este termenul limită
CSID
Amenda pentru centură, mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc celelalte sancțiuni rutiere
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da