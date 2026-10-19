Siegfried Mureșan pune la îndoială promisiunile PSD pentru viitorul Guvern: Așteptările noastre sunt minime

Siegfried Mureșan pune sub semnul întrebării capacitatea PSD de a îndeplini simultan obiectivele economice anunțate, de la creșterea veniturilor populației până la reducerea deficitului bugetar.

„Credeți că PSD va reuși să crească pensiile, să crească salariile, să reducă inflația, să reducă TVA, să reducă prețul benzinei și al motorinei, să reducă deficitul? Toate în același timp? Nici noi”, a transmis, luni, europarlamentarul PNL, într-o postare pe Facebook.

Mureșan: Așteptările noastre sunt minime

Liberalul susține că principalele cerințe ale PNL vizează gestionarea finanțelor publice, în special rectificarea bugetară, elaborarea bugetului pentru anul viitor și menținerea sub control a deficitului.

„Așteptările noastre sunt minime: să vină cu rectificarea bugetară, să propună bugetul pentru 2027 și să nu crească deficitul”, a precizat Mureșan.

„În condiții normale, acest guvern nu ar merita votat”

În ciuda criticilor, Mureșan admite că România are nevoie de un guvern pentru a gestiona problemele acumulate în urma crizei politice.

„În condiții normale, acest guvern nu ar merita votat, însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la declanșarea crizei generate de moțiunea de cenzură PSD-AUR, țara are nevoie de un guvern”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Audierile candidaților propuși pentru funcțiile de ministru în Guvernul condus de Luca Niculescu încep luni, în comisiile parlamentare reunite, și vor continua marți, înaintea votului de învestitură programat în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Cabinetul prezentat de Luca Niculescu are 19 membri, dintre care 11 propuși de PSD și 8 independenți, inclusiv premierul.