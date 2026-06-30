Siegfried Mureșan spune în ce condiții ar susține PNL un Guvern condus de Sorin Grindeanu

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a declarat marți, la Digi24, care ar fi condițiile pe care Sorin Grindeanu ar trebui să le respecte dacă ar ajunge la Palatul Victoria și ar solicita sprijinul liberalilor pentru învestirea unui Guvern.

Întrebat ce ar trebui să facă Grindeanu pentru a obține voturile PNL, chiar și în lipsa USR și UDMR, Mureșan a spus că pe listă se află stabilitatea economică și continuarea reformelor începute în ultimii ani.

„În primul rând e vorba de stabilitate economică a țării. Sorin Grindeanu a fost ministru în guvernul Ciolacu, care ne-a lăsat cu un deficit de 9,3%. Să continue toate măsurile de întărire a economiei, de reducere a deficitului. Să implementeze toate reformele necesare absorbției celor 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Să continue măsurile de reformă a statului, reformarea companiilor de stat”, a declarat eurodeputatul.

El a spus că una dintre cele mai mari probleme rămâne modul în care sunt administrate companiile de stat, declarând că PSD nu ar „putea să renunțe” la gestionarea lor.

„Aici a fost o problemă și mi-e teamă că companiile de stat sunt o parte a modului de afacere politică al PSD-ului la care ei nu pot să renunțe”, a spus Mureșan.

Eurodeputatul a spus că viitorul Guvern nu trebuie să renunțe la reformele asumate prin PNRR, motivul fiind că ar putea avea consecințe financiare grave pentru România.

„Să nu întoarcă niciuna dintre reformele adoptate în ultimii ani, fiindcă și în PNRR regula este extrem de clară. Dacă unele dintre reformele pe care ai primit bani vor fi întoarse de către guvernul viitor, atunci trebuie să dai bani înapoi Comisiei Europene”, a explicat acesta.

Un alt aspect punctat de Siegfried Mureșan a fost necesitatea reducerii deficitului bugetar.

„Practic, vedem cu toții cum România se împrumută la costuri tot mai mari în momentul de față. În loc să investim în educație, în loc să modernizăm spitale, dăm bani investitorilor pe dobânzi din cauza unei dobânzi tot mai mari”, a afirmat el.

„Consiliul Județean Bihor are cei mai puțini angajați dintre toate Consiliile Județene și este cel mai performant Consiliu Județean. E evident că o mare parte dintre oamenii care lucrează în administrația publică ar putea găsi locuri de muncă care să-i facă mult mai fericiți în sectorul privat, unde e nevoie de ei”, a declarat Mureșan.

El a spus că mulți angajați din sectorul public ar putea avea oportunități mai bune în mediul privat.

„Acești oameni ar putea face job-uri mult mai pline de sens, chiar cu salarii mai bune în sectorul privat. De ce îi țin în sectorul de stat? Pentru a-i ține captivi, vulnerabili și pentru a-i manevra ca masă electorală. Lucrurile țin tocmai de aceste echilibre economice ale țării, fără de care toate măsurile luate în ultimul an riscă să fie degeaba”, a spus eurodeputatul PNL.