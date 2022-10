Sondaj: Câţi britanici îşi doresc ca Liz Truss să-şi dea demisia şi cine ar putea deveni noul premier

Partidul Laburist din opoziţia britanică are un avantaj uriaş faţă de Partidul Conservator aflat la guvernare şi condus de premierul Liz Truss, care nu a reuşit să redreseze popularitatea partidului şi să recupereze încrederea pierdută a votanţilor după mandatul fostului premier Boris Johnson, au arătat sondajele de sâmbătă.

Un sondaj YouGov la care au participat 1.737 de britanici, realizat pentru ziarul The Times, a arătat că Partidul Laburist are o popularitate de 52%, iar Partidul Conservator are doar 22%.

Un sondaj separat realizat de Opinium, efectuat pe 2.023 de persoane, între miercuri şi vineri, a dat Partidului Laburist un avans de 47%, cu 26% faţă de conservatori, cel mai mare avans al partidului de centru-stânga înregistrat vreodată de Opinium.

Truss a vorbit miercuri la prima sa conferinţă de partid de când a devenit lider conservator la începutul lunii septembrie şi şi-a apărat decizia de a reduce taxele, ceea ce a crescut drastic costul împrumuturilor şi a divizatpropriul partid.

Cu toate acestea, Truss şi ministrul ei de finanţe Kwasi Kwarteng au fost forţaţi să renunţe la una dintre cele mai controversate măsuri la începutul săptămânii. Ar fi eliminat cota maximă a impozitului pe venit.

Liderul laburist, Keir Starmer, are o popularitate crescută - de 43%, în comparaţie cu Truss care are doar 13%, ceea ce îl face un potenţial prim-ministru.

Sondajul Opinium a arătat că 53% dintre respondenţi au considerat că Truss ar trebui să demisioneze din funcţia de prim-ministru şi 61% au considerat că ar trebui să aibă loc alegeri naţionale în acest an.