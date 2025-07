Sorin Grindeanu afirmă că reducerea pensiilor speciale va face parte din următorul pachet fiscal: Aceste lucruri trebuie corectate

„În programul de guvernare e prevăzut și această chestiune legată de pensiile speciale. Întrebarea e când? În aceste luni care vor veni pentru că e vorba de justiție socială și aceste lucruri trebuie să fie corectate”, a declarat Grindeanu.

Despre investițiile publice, liderul social-democrat. a declarat „Într-un an și 8 luni, ca să dau un alt exemplu apropiat mie, s-au construit și se construiesc în România autostrăzi cum nu s-au construit în 30 de ani. Această rețea decentă de autostrăzi și drumuri expres în România trebuia să fie cu decenii în urmă gata. Noi am plecat cu un mare minus. De-abia acum, de 2-3 ani, am pornit să facem aceste drumuri de mare viteză în România. Datorită acestor investiții care s-au apropiat la 8% din PIB, să avem acest deficit. Să știți că toate țările din Uniunea Europeană dezvoltate, în perioada în care au construit, au avut acest deficit excesiv”.