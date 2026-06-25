Sorin Grindeanu, favorit pe Polymarket pentru funcția de premier al României, într-o piață cu peste 2,8 milioane de dolari tranzacționați

Potrivit datelor afișate de platformă, Grindeanu are o probabilitate de aproximativ 52%, fiind urmat de Alexandru Nazare, cu circa 19%, Ilie Bolojan, cu 6%, și Radu Burnete, cu 4%. Piața dedicată următorului prim-ministru al României a atras un volum total de peste 2,8 milioane de dolari.

Datele de pe Polymarket reprezintă probabilități implicite rezultate din tranzacțiile făcute de utilizatori.

Datele apar într-un moment de incertitudine politică, după prăbușirea guvernului condus de Ilie Bolojan și după eșecul premierului desemnat Adrian Veștea de a obține votul de încredere în Parlament. PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în încercarea de a evita alegerile anticipate, în contextul în care niciun bloc politic nu deține o majoritate clară.

Piața de pe Polymarket nu se rezolvă doar pe baza unei nominalizări politice. Regulile platformei prevăd că rezultatul câștigător va fi persoana care este numită oficial de președintele României și primește votul de încredere al Parlamentului, ducând la formarea unui nou guvern. Premierii interimari sau desemnările care nu trec de Parlament nu sunt luate în calcul.

Polymarket a fost inclusă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență în România. ONJN a transmis că platforma va fi comunicată furnizorilor de internet pentru blocarea accesului utilizatorilor rezidenți în România.

Chiar și așa, volumele afișate arată că platforma continuă să fie folosită intens pentru evenimente politice legate de România. ONJN arăta încă din momentul deciziei de blocare că, în perioada alegerilor prezidențiale din România, volumul tranzacționat pe Polymarket depășise 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din București trecuse de 15 milioane de dolari.