Sorin Grindeanu vrea transparență în ceea ce privește greaua moștenire: Primul pas este ca românii să știe adevărul

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.

„Primul pas este ca românii să știe adevărul. Au nevoie de acest lucru după ce un an de zile toată povara a fost pusă pe umărul românilor și al economiei naționale. De aceea, Partidul Social-Democrat a solicitat prezentarea unei situații complete a finanțelor publice la finalul mandatului domnului Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

Greaua moștenire ar putea fi prezentată în Parlament

Liderul PSD a mai spus că prezentarea bilanțului ar putea fi făcută în Parlament.

„Parlamentul reunit este cel mai bun forum în care se poate face acest lucru, ministrul Finanțelor trebuie să vină și să ne spună direct în ce situație ne aflăm”, a spus Grindeanu adăugând că, potrivit informațiilor publice, situația este foarte grea.

El a menționat facturile neachitate, deciziile judecătorești care presupun plăți și cheltuielile statului până la finalul anului.

„Din start ne ducem peste 30 miliarde de lei adunând doar trei sume”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Guvernul Niculescu cuprinde miniștri PSD și tehnocrați. Marți, la votul de învestitură din Parlament, Luca Niculescu a primit 280 de voturi, cu mult peste numărul minim de 233.