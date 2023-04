Spătaru: Ministerul Economiei va reduce cheltuielile pe categoriile bunuri şi servicii

Ministerul Economiei, Florin Spătaru, a spus, luni, la Craiova, într-o conferinţă de presă, că are aprobat prin Hotărâre de Guvern un număr de 275 de posturi.

„După cum am spus în momentul în care am aprobat această organigramă, sunt la limita minimă pentru proiectele şi dosarele pe care le avem în funcţiune. Am crescut activitatea Ministerului Economiei prin aceste scheme de ajutor de stat şi prin dosarele pe care le-am preluat la nivel european. Aşa cum am făcut şi anul trecut, vom reduce cheltuielile pe categoriile bunuri şi servicii. Am fost unul din ministerele care anul trecut, la rectificare, am venit cu aceste propuneri de reduceri şi acolo binenţeles că ne uităm ca aceste cheltuieli să fie făcute corespunzător fără să avem risipă în fondurile publice”, a spus ministrul.

Potrivit lui Spătaru, toate investiţiile pe care Ministerul Economiei le are sunt orientate către industria de apărare, iar aceste proiecte vor continua, „pentru că industria de apărare este extrem de importantă în acest moment. Suntem în momentul în care am alocat şi în 2022, şi în 2023 cele mai mari fonduri din ultimii 30 de ani”.