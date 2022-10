Stelian Ion, vicepreşedinte USR: „În Legile Justiţiei nu s-a venit cu nicio soluţie de diminuare a factorului politic din numiri. Oligarhizarea Justiţiei se face prin promovarea nemeritocratică”

„Termenul pentru modificarea Legilor Justiţiei este jumătatea anului 2023. România avea tot timpul pentru obţinerea avizului Comisiei de la Veneţia. Jaloanele îndeplinite din PNRR pe adoptarea legilor se raportează la momentul intrării în vigoare. Legile Justiţiei urmează să fie contestate la CCR. Nu este îndeplinit nici jalonul referitor la Legea avertizorului de integritate. Pentru guvernare contează foarte mult aparenţa, nu conţinutul. În jalonul PNRR se scrie de garanţii şi sporirea independenţei Justiţiei. Nu cred că fenta cu îndeplinirea jalonului din PNRR va ţine. (...) Chestiunea MCV putea fi rezolvată de mai multă vreme. Eu pornisem în 2021 pe un drum mai bun decât cel pe care suntem acum. Dacă mergeam pe acel drum, aveam şi legile votate şi poate că nici nu mai aveam MCV. Raportul din 2021 pe MCV ne dădea speranţe. Dacă mă uit în urmă, legile care există acum sunt mai bune decât ce a venit din mâna guvernului PSD – PNL. Ce s-a făcut în 2018 pare o reformă extraordinară faţă de ce s-a modificat acum. Politicienii folosesc ridicarea MCV pentru a insera în legi tot ce le convine. Foarte multe chestiuni nocive în aceste legi au rămas. (...) Juridic nu există o consecinţă imediată dacă va exista un raport negativ al Comisiei de la Veneţia, dar anticipez că va fi foarte greu să se ridice MCV. Dacă avizul Comisiei de la Veneţia va fi foarte critic, este foarte greu să aduci argumente în sprijinul ridicării MCV. În 2021, când a fost învestit Guvernul, ei şi-au luat angajamentul să sesizeze Comisia de la Veneţia înainte de trimiterea legilor. Când ai negociat programul de guvernare, nu ştiai care este situaţia? Coaliţia profită acum de contextul favorabil extern pentru ridicarea MCV şi intrarea în Schengen. Noi vrem să intrăm în Schengen, dar vrem în stilul nostru, cu legile noastre, cu menţinerea controlului pe Justiţie. Era bine să avem avizul Comisiei de la Veneţia pentru că Legile Justiţiei au declanşat o dezbatere aprinsă pe multe puncte. Pe Legile Justiţiei, CSM, Înalta Curte, parchetele şi asociaţiile de magistraţi au avut mii de amendamente. Pe Legile Justiţiei, nu este bine să ai un reper din afara luptei politice?”, a declarat Stelian Ion, vicepreşedinte şi deputat USR, fost ministru al Justiţiei, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.

În legătură cu plecarea USR de la guvernare, fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion spune că decizia finală i-a aparţinut preşedintelui Klaus Iohannis:

„Îmi pare rău că am avut încredere, în mod naiv, în Klaus Iohannis. Am crezut că Florin Cîţu este mai breaz decât Ludovic Orban – s-a dovedit fals. În niciun moment nu s-a discutat să ieşim de la guvernare, ci să găsim o formulă de a continua împreună. Lui Nicolae Ciucă i se potrivea mai bine funcţia de ministru al Apărării. Într-un Guvern transformat în cazarmă era foarte greu de lucrat, dar asta nu înseamnă că nu am fi încercat. Decizia de a scoate USR de la guvernare a fost a lui Klaus Iohannis”.

Stelian Ion a descris pe Aleph News şi ce înseamnă „oligarhizarea Justiţiei”, prin modificările recente aduse celor trei legi ale Justiţiei:

„Oligarhizare înseamnă deţinerea puterii de către un număr restrâns de persoane. În sistemul judiciar sunt şefii de instanţe, parchete, CSM – ei vor deţine toată puterea. Este periculos: dacă ai acces la aceste persoane, controlezi întreg sistemul judiciar. Magistraţii vor şti că le va fi foarte greu dacă nu îi vor face pe plac şefului. Promovarea la judecătorii, tribunale, parchet, Înalta Curte se va tranşa prin interviu subiectiv şi nu examen, criteriul obiectiv. Aşa creezi nişte pârghii prin care stimulezi obedienţa în sistemul judiciar, să faci pe plac şefilor.Nu trebuie să-ţi spună şeful că are nevoie de o anumită soluţie, dar înţelegi tu din comportamentul lui. Dacă cazi în dizgraţia şefului, eşti băgat într-o cascadă de anchete disciplinare, de nu se mai termină. Este un sistem odios: ori te potoleşti de tot şi le faci pe plac, ori te exclud din magistratură. Am mai avut sistemul acesta pe vremea lui Adrian Năstase, Rodicăi Stănoiu, pe vremea lui Cătălin Voicu, când a fost sufocată întreaga Justiţie. Dacă partidul decidea că o speţă trebuia câştigată, se găseau pârghii. Oligarhizarea se face prin promovarea nemeritocratică. În Legile Justiţiei nu s-a venit cu nicio soluţie de diminuare a factorului politic din numiri. Eu văd pericolul în aceste pârghii, în aceste numiri politice. Şeful unui parchet numit de preşedinte – asta nu înseamnă că este servitorul Preşedintelui. Noi trebuie să gândim un sistem sănătos care să funcţioneze indiferent de cine va fi şef de stat şi procuror şef. Dacă regulile sunt proaste, este greu de lucrat cu ele”.

Vicepreşedinte al USR, deputat în comisia care a modificat legile Justiţiei dar şi ca fost ministru al Justiţiei, Stelian Ion este de părere că în continuare deciziile CCR şi cele ale ÎCCJ sunt obligatorii pentru magistraţii din România:

„USR a fost foarte ferm: deciziile CCR sunt obligatorii. Când s-a pronunţat o decizie a CJUE care intra în coliziune cu decizia CCR, s-a creat impresia că în România nu se doreşte respectarea tratatelor UE. Pe chestiunea aceasta am considerat că nu are rost să avem o dezbatere la nivel european. Şi până în 2012, vorbeam de supremaţia şi de respectarea Constituţiei. Deciziile CCR nu au devenit obligatorii pentru că exista acel articol. Dacă nu respecţi legea, poţi fi sancţionat disciplinar ca magistrat. Pe acel text, dacă o decizie CCR s-ar fi contrazis cu o decizie CEDO, judecătorul ce face? Este total nejustificat să nu-i laşi judecătorului libertatea de a acorda prioritate fie deciziei CCR, fie deciziei CEDO”.

La fel ca asociaţiile de magistraţi din Justiţie, Stelian Ion, vicepreşedinte al USR, crede că mecanismul CSAT de verificare al „acoperiţilor” din Justiţie trebuie să fie eficient, astfel încât asupra magistraţilor să nu mai poată plana niciun fel de suspiciune:

„Preşedintele Iohannis spunea cu aroganţă că a ţinut cont de avize, adică le-a citit. Trebuie să facem lumină pe tema „acoperiţilor din Justiţie”. CSAT

trebuie să dea verdict şi de colaborare şi de necolaborare iar actele să poată fi contestate în instanţă. USR va face sesizare de neconstituţionalitate pe Legile Justiţiei. Politicienilor le place în cazarmă, au fost aliniaţi. Faptul că sunt la putere şi au bani de tocat din fonduri publice – asta le închide gura. Bode ne spunea: de ce îndrăzneşti să critici pe cutare? Pentru că ţi-a dat bani în campanie... Ne-a spus: nu ţi-e ruşine? Omul acela te-a ajutat şi tu vii şi-l critici că a primit milioane de euro pe contract cu dedicaţie? Cei din coaliţie sunt orbiţi de putere şi de bani. Noi eram ca un ghimpe în coastă pentru ei. Mă înfioară ideea că am putea avea printre procurori şi judecători persoane care au relaţii cu serviciile secrete”.

În emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, Stelian Ion a declarat că un al jalon al PNRR pe care România trebuie să-l îndeplinească în acest an ţine de punerea în acord a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală cu deciziile CCR şi crede că în „afacerea BMV” şeful DNA nu-l va proteja pe vecinul său Lucian Bode:

„Cu siguranţă contestăm Legile Justiţiei la CCR. Avem jalon PNRR pentru adoptarea CP şi CPP. Dacă vor băga şopârle şi în coduri, va ieşi cu scântei şi pe aceste legi. Modificările la Coduri trebuie făcute până la sfârşitul anului 2022. Unii politicieni au făcut sesizare la EPPO pe afacerea BMW, există dosar. Trebuie verificată competenţa: ori a EPPO, ori a DNA. Nu cred că şeful DNA îl va proteja pe domnul Bode dacă va găsi ceva acolo. Mă încăpăţânez să am încredere în Justiţia din România, deşi am multe dezamăgiri. Justiţia din România trebuie să funcţioneze mai bine”.