Stolojan: Guvernul trebuie să spună cum va reduce deficitul bugetar în următorii şapte ani

România este în mare întârziere cu reforma fiscală, atrage atenţia la RFI fostul premier Theodor Stolojan.

Bucureştiul va semna un acord cu următoarea Comisie Europeană, pentru intrarea în ţinta de deficit de 3%, în termen de şapte ani, a anunţat premierul Marcel Ciolacu.

Liberalul Theodor Stolojan precizează că Guvernul trebuie să trimită la Bruxelles în luna septembrie planul de reducere a deficitului, în condiţiile în care nimeni nu ştie acum ce conţine acest document.

Majorarea TVA este exclusă în 2025, spune premierul Marcel Ciolacu. El vorbeşte de asemenea despre un acord cu următoarea Comisie Europeană, pentru intrarea în ţinta de deficit de 3%, în termen de şapte ani.

Theodor Stolojan comentează afirmaţiile sale: „Acest Guvern are obligaţia să trimită la Comisia Europeană planul naţional de ajustare fiscală, de reformă şi de investiţii, pentru şapte ani de acum înainte, pentru că noi ne-am angajat că vom reduce acest deficit bugetar de la 6,9% în acest an, previziunea Comisiei, la sub 3%, într-o perioadă de şapte ani. Noi aici, din păcate, suntem în situaţia aceluia care tot timpul şi-a luat angajamente că va reduce deficitul bugetar şi nu şi le-a ţinut, nu şi-a îndeplinit aceste angajamente. Deci suntem într-o situaţie în care ne angajăm din nou că vom face ceea ce trebuie".

Fostul premier atrage atenţia că „noi facem acest program de ajustare fiscală, de reforme şi aşa mai departe, pe şapte ani de acum înainte şi-l trimitem la Comisia Europeană cel târziu pe 21 septembrie anul acesta, fără să ştim cum va arăta reforma fiscală (...). Guvernul va trebui totuşi să ne spună şi nouă, cetăţenilor, care sunt măsurile prin care se va asigura această reducere graduală, timp de şapte ani".

Theodor Stolojan acuză întârzierea reformelor fiscale: „Noi trebuie să prezentăm în septembrie acest program pe şapte ani de reducere a deficitului, fără să ştim cum va arăta reforma fiscală, fără să ştim cum va arăta reforma salariilor din sectorul public, la care lucrează în prezent Ministerul Muncii. Or aici nu ştim nimic, opinia publică habar nu are ce se lucrează, cum se lucrează, deja suntem în mare întârziere (...). Nu mai vorbesc că la 1 septembrie aplicăm noua lege a pensiilor şi aici, sigur, sunt nişte calcule făcute, dar în momentul în care începi să aplici efectiv, s-ar putea să mai avem şi aici nişte surprize de cheltuieli suplimentare".