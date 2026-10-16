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Surpriză. Un lider european, considerat pro-rus, îl acuza pe Trump de trădare deoarece a semnat acordul cu Putin

Un lider european, considerat pro-rus, îl acuza pe Donald Trump de trădare deoarece a semnat acordul cu Vladimir Putin privitor la motorina rusească. Ne-a trădat și trebuie să facem ceva, a spus premierul ceh Andrej Babiš.
Surpriză. Un lider european, considerat pro-rus, îl acuza pe Trump de trădare deoarece a semnat acordul cu Putin
sursa foto: FB
Petru Mazilu
16 oct. 2026, 13:48, Politic
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Prim-ministrul Cehiei, care este criticat frecvent pentru pozițiile sale pro-ruse, l-a acuzat pe Donald Trump de trădare. În timpul summitului UE, Andrej Babiš s-a referit la acordul privitor la combustibilul din Rusia care a fost criticat și de alți lideri europeni.

„Prin această înțelegere cu Putin, el, de fapt, ne-a trădat și trebuie să facem ceva”, a declarat Andrej Babiš.

Acordul privind motorina a stricat relația Zelenski-Trump

Recent, Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin privind motorina rusească. Ca urmare, autoritățile din SUA au exclus livrările de combustibil de pe lista cu sancțiuni până în aprilie 2027.

Imediat după aceea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe președintele SUA. Donald Trump nu a rămas dator. El i-a cerut demisia lui Zelenski și a sugerat că ar putea renunța la ajutorul militar pentru Ucraina.

Cine este Andrej Babiš

Andrej Babiš este un important om de afaceri miliardar și politician populist. El a preluat mandatul de premier pentru a doua oară în decembrie 2025, în urma victoriei partidului său în alegerile parlamentare. Anterior, a condus guvernul Cehiei între anii 2017 și 2021.

Numit adesea de mass-media „Donald Trump al Cehiei”, Babiš este o figură extrem de influentă și controversată. Premierul ceh a criticat dur planurile Uniunii Europene de a aloca miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei în bugetul multianual. El a declarat că Republica Cehă nu va garanta aceste împrumuturi.

Recent, Comisia Europeană a confirmat că Babiš se află în continuare într-un potențial conflict de interese legat de subvențiile agricole europene primite de fostul său imperiu de afaceri.

În plan intern, guvernarea sa a declanșat proteste de amploare în Cehia. Printre altele, protestatarii îl critică pe Babiš din cauza afirmațiilor sale considerate pro-Kremlin.

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