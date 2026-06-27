Surse: Nicușor Dan, iritat de blocajul politic. Președintele consideră „copilărisme” șicanele dintre PSD și partidele de dreapta

Potrivit surselor Mediafax, șeful statului este „foarte supărat” după ultimele negocieri eșuate dintre PSD, PNL, USR și UDMR și consideră că actualele șicane dintre partidele de dreapta și social-democrați sunt „copilărisme” care prelungesc inutil criza politică.

Sursele susțin că Nicușor Dan le reproșează liderilor politici faptul că, după aproape 50 de zile de instabilitate, partidele continuă să acționeze ca și cum s-ar afla într-o campanie electorală permanentă.

„Una spun azi și alta fac mâine. Președintele consideră că s-a pierdut deja foarte mult timp și că fiecare partid încearcă să își maximizeze scorul, nu să închidă criza”, au explicat surse apropiate Palatului Cotroceni..

Potrivit acelorași surse, șeful statului crede că blocajul i-a afectat direct imaginea publică, pentru că președintele este cel care apare în prim-planul negocierilor, deși formarea unei majorități parlamentare depinde, în final, de partide.

Nicușor Dan ar fi nemulțumit și de poziționarea lui Ilie Bolojan, despre care consideră că acționează deja ca un candidat pentru viitoarele alegeri, nu ca lider de partid implicat în negocierile pentru ieșirea din criză.

După consultările de vineri seară de la Palatul Cotroceni, președintele a transmis și public că „am revenit la blocajul politic” pe care îl credea depășit și a cerut partidelor să revină la dialog.

Sursele Mediafax spun că, în interiorul Administrației Prezidențiale, există o frustrare majoră față de modul în care partidele au gestionat negocierile, în condițiile în care România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru dosare urgente precum PNRR, bugetul, programul SAFE și aderarea la OCDE.