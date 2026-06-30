Surse: Premier nou la final de iulie sau abia la toamnă. Parlamentul intră în vacanță, iar instalarea unui Guvern depinde de o sesiune extraordinară

Potrivit Constituției, prima sesiune ordinară a Parlamentului începe în februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie, iar cea de-a doua începe în septembrie. În afara acestor perioade, Camera Deputaților și Senatul se pot reuni în sesiuni extraordinare, la cererea președintelui României, a birourilor permanente sau a cel puțin unei treimi dintre parlamentari.

Surse politice susțin că o sesiune extraordinară ar urma să fie convocată oricum în luna iulie, chiar și în lipsa unui acord pentru premier, pentru adoptarea unor măsuri urgente legate de PNRR. Termenul-cheie invocat în discuțiile politice este 31 august 2026, dată până la care România trebuie să accelereze implementarea reformelor și investițiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În acest scenariu, partidele ar putea folosi sesiunea extraordinară convocată pentru măsurile PNRR și pentru a vota un nou Guvern, dacă între timp se ajunge la un acord politic. Astfel, un nou Cabinet ar putea fi instalat la final de iulie / început de august, înainte de termenul critic pentru PNRR și înainte de reluarea sesiunii ordinare de toamnă.

Dacă însă blocajul politic va continua, varianta cel mai des vehiculată este ca Ilie Bolojan să rămână în continuare premier interimar, în fruntea unui Guvern demis, până în septembrie, când Parlamentul își reia activitatea în sesiune ordinară. Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai 2026, cu 281 de voturi „pentru”.

Constituția prevede că Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

Cum s-a ajuns la o vară cu premier interimar

Criza politică s-a prelungit după ce două tentative de instalare a unui nou Executiv au eșuat: Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de votul Parlamentului, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de învestitură. Între timp, negocierile dintre partide au rămas blocate, iar președintele Nicușor Dan a transmis că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament.

Lipsa unui Guvern cu puteri depline complică adoptarea reformelor și a măsurilor necesare pentru fondurile europene, în condițiile în care România are termene strânse în PNRR. Președintele Nicușor Dan a avertizat recent că România are „miza până la 31 august a banilor din PNRR” și că ar fi fost important ca un Guvern să fie instalat înainte ca parlamentarii să intre în vacanță.