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Suspans într-o țară cu 150 de milioane de alegători. Cei doi candidați la alegerile prezidențiale sunt aproape la egalitate

Peste 150 de milioane de alegători din Brazilia sunt așteptați la urne pentru a-și alege președintele. Duminică, în țara sud-americană va fi turul doi al alegerilor prezidențiale. Cei doi candidați, Luiz Inacio Lula da Silva și Flavio Bolsonaro, sunt aproape la egalitate.
Suspans într-o țară cu 150 de milioane de alegători. Cei doi candidați la alegerile prezidențiale sunt aproape la egalitate
Sursa foto: captură video X
Petru Mazilu
23 oct. 2026, 20:39, Politic
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Pentru al doilea scrutin consecutiv, alegătorii brazilieni trebuie să facă o alegere între candidatul de stânga Luiz Inacio Lula da Silva și un candidat de dreapta din familia Bolsonaro. Lula este președintele în exercițiu și candidează la alegerile prezidențiale de duminică pentru un al patrulea mandat de lider al Braziliei.

Contracandidatul său este senatorul Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, un aliat al președintelui american Donald Trump. Jair Bolsonaro ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru participarea la o tentativă de lovitură de stat.

Ce s-a întâmplat în primul tur al alegerilor din Brazilia

Primul tur al alegerilor prezidențiale a fost câștigat de candidatul de dreapta Flavio Bolsonaro. În primul tur, desfășurat pe 4 octombrie, Bolsonaro a obținut 47% din voturi, față de puțin peste 45% pentru Lula.

Celelalte voturi au fost împărțite între mai mulți candidați, în mare parte conservatori. Cu puțin timp înainte de al doilea tur al alegerilor, Lula și  Flavio Bolsonaro se află aproape la egalitate în sondaje.

Ce au făcut cei doi candidați după primul tur al alegerilor

Lula și-a îndemnat rapid susținătorii să se mobilizeze pentru turul al doilea și s-a implicat intens în campania electorală. De asemenea, el și-a asumat meritul pentru o modificare constituțională care vizează reducerea săptămânii de lucru de șase zile. Totodată, Lula a promis transport public gratuit în weekenduri.

Manifestațiile în favoarea lui Lula, desfășurate în orașe din întreaga țară, au atras milioane de oameni, contribuind la mobilizarea alegătorilor săi și la reducerea avansului lui Bolsonaro. La rândul său, Bolsonaro a organizat mitinguri, sperând să profite de rezultatul din primul tur și să-și consolideze sprijinul din partea altor partide conservatoare.

Pe 18 octombrie, cei doi candidați au avut o dezbatere tensionată, în cadrul căreia și-au adresat insulte și s-au acuzat reciproc de corupție. O altă temă apărută în ultimele zile de campanie a fost cea a unei posibile intervenții externe, din SUA, cu scopul de a-l susține pe Bolsonaro.

Ce indică sondajele?

După victoria din primul tur, Bolsonaro a devenit favorit în cursa electorală. Cu toate acestea, sondajele continuă să indice o competiție strânsă. Lula a reușit să reducă din avansul lui Bolsonaro, dar rămâne în urma acestuia, diferența situându-se în marja de eroare.

Speculațiile conform cărora Bolsonaro s-ar putea distanța decisiv după primul tur, în condițiile în care ceilalți candidați conservatori nu au reușit să ajungă în turul al doilea, nu s-au confirmat, deocamdată, în noile sondaje.

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