Tăriceanu acuză, de la tribuna Pro România, PSD de blat cu PNL | VIDEO

Prezent la Convenţia Naţională a Pro România, Călin Popescu Tăriceanu a avut un nou atac la adresa social democraţilor, pe care îi acuză că au făcut blat cu cei din PNL.

„După ce am asistat la un blat al celor două partide mari la prezidenţiale, am avut această şaradă cu alegerea primarilor în două tururi. Au ales să sacrifice alegerea primarilor pentru a încerca să forţeze anticipate. Am mari semne de întrebare. Pare să fie un nou blat între cele două partide mari. Pentru faţadă, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase”, a declarat preşedintele ALDE.

La Convenţia Naţională a Pro România participă şi Gabriela Firea, preşedintele PSD Bucureşti. Marcel Ciolacu, liderul social-democrat, ar fi dorit să participe şi el, dar s-au opus Mihai Tudose şi Claudiu Manda.

