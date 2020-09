Tăriceanu, despre Cîţu: Interesele economice personale l-au determinat să rămână la Finanţe

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a sugerat, luni, că Florin Cîţu a refuzat mandatul de premier şi a dorit să rămână ministru de Finanţe pentru că părinţii săi se judecă pentru un teren de 10 milioane de euro chiar cu Ministerul Finanţelor.

”De când am aflat că părinţii ministrului de finanţe se luptă cu statul român pentru un teren la Voineasa, teren care are o valoare de cel puţin 10 milioane de euro, încep să văd cu alţi ochi fuga dlui Cîţu din faţa Parlamentului! Cred că s-a prins la timp că din calitatea de Prim-Ministru nu faci 10 milioane de euro nici într-o sută de mandate pe când, dacă eşti la butoanele instituţiei cu care se judecă propriii părinţi, ai toate şansele! Deci, încep să am dubii că dl Cîţu Jr i-a făcut loc lui Ludovic Orban din disciplină de partid sau din milă ca Orban să nu ajungă din nou şomer, ci mai degrabă pentru că interesele economice personale l-au determinat să rămână la butoanele Ministerului de Finanţe. Trebuie să recunoaştem, 10 milioane de euro nu sunt de colea”, a scris pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu.

El mai spune că Florin Cîţu se află într-un flagrant conflict de interese, în cel mai bun caz.

”Înţeleg că nu şi l-a creat singur pentru că procesul părinţilor cu statul român datează de dinainte de a fi el ministru de finanţe, dar fapta e faptă! Nici mişcările pe care le face în cadrul Direcţiei Juridice din Minister nu îl ajută deloc ca să scape de bănuieli, dimpotrivă. În consecinţă, dl Cîţu Jr ar trebui să aleagă între calitatea de Ministru al Finanţelor în Guvernul României sau de persoană direct interesată într-un proces pe care părinţii lui îl au cu ministerul pe care chiar Cîţu Jr îl conduce. Poate oamenii au dreptate, poate pământul ăla li se cuvine, dar vă daţi seama ce tragedie morală ar fi pentru ei dacă ar câştiga acest pământ, pentru care se luptă de 5 ani, tocmai în mandatul de ministru de finanţe al fiului lor? Bănuiala că au câştigat acest pământ într-un mod dubios nu îi va părăsi niciodată! Deci Cîţu Jr, ori bani, ori ministru în Guvernul României”, a conchis Tăriceanu.