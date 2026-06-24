Țeavă suspectă și autorizații contestate la Năvodari. Ministra Mediului acuză posibile „ilegalități în lanț”

Cazul a intrat în atenția instituțiilor de control, care au verificat traseul instalației și conexiunile acesteia cu o construcție ridicată în zonă.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a susținut public că situația ar indica existența unor lucrări realizate cu încălcarea reglementărilor urbanistice.

„Țeava provenea de la o construcție în curs și ducea către un imobil care ridică serioase semne de întrebare privind legalitatea”, a afirmat aceasta într-o postare pe rețelele sociale.

În urma verificărilor, inspectorii din cadrul Inspectoratul de Stat în Construcții ar fi constatat neconcordanțe între documentațiile urbanistice și realitatea din teren. Potrivit acestora, certificatul de urbanism și autorizația de construire emise de autoritatea locală ar putea fi nelegale și au fost contestate în instanță.

„Documentațiile indică faptul că terenul se află într-o zonă protejată, rezervată promenadei, unde construcțiile definitive sunt interzise”, arată concluziile preliminare ale controalelor, citate de instituțiile implicate în verificări.

Pe de altă parte, autoritățile locale nu au transmis încă un punct de vedere detaliat privind acuzațiile formulate, iar situația juridică a autorizațiilor rămâne în analiză.

În paralel, Prefectura Constanța a anunțat că a demarat acțiuni în instanță pentru anularea actelor de urbanism emise în 2023 și 2024, în legătură cu proiectul vizat.

Ministra Mediului a insistat că va urmări în continuare cazul, susținând că instituțiile statului trebuie să intervină ferm în situațiile în care sunt suspectate încălcări ale legislației de mediu și urbanism.

„Voi continua să acționez la fel și pe viitor”, a transmis aceasta.